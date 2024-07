Kako su se upoznali Indira i Miroslav Levak? Ona ga je prva pozvala na spoj, a još donedavno dijelili su sretne zajedničke trenutke

Indira i Miroslav Levak se razvode nakon 11 godina braka, a kako ona kaže, ostat će u prijateljskim i poslovnim odnosima, evo kako se par upoznao.

Vijest da se Indira Levak razvodi od supruga Miroslava šokirala je mnoge.

Svoj brak odlučili su okončati nakon 11 godina, a Indira je sve objasnila na Instagram priči.

A evo kako je krenula njihova ljubavna priča.

Indira i Miroslav upoznali su se u teretani i ubrzo započeli vezu.

''Muškarci me jako vole, vole moju žensku snagu. No, kad sam upoznala muža, bio je stegnut, malo se opirao, a i prvog sam ga zvala van. Trebao je doći na prvi spoj u 12, ali je stigao tek u 19 sati, oklijevao je'', prepričala je Indira svojevremeno za In magazin.

Miroslav je poduzetnik i vlasnik nekoliko fitness centara, a kroz Indirinu karijeru bio joj je velika podrška te je postao njezin menadžer. Skupa su imali i hobi dizajniranja i izrade modernog namještaja.

Njihova ljubav cvjetala je kroz godine, te su svoju vezu odlučili okruniti brakom 2014. godine u jednom luksuznom hotelu u Zagrebu.

Ceremonija je bila intimna, s bliskim prijateljima i obitelji.

Godinama je s njom putovao na nastupe, a još donedavno dijelili su zajedničke fotografije na društvenim mrežama pa nitko nije ni mogao naslutiti da bi uskoro mogli objaviti razvod. Ipak, idili je došao kraj, a njeni fanovi viješću su ostali šokirani.

