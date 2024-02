Indira Levak otkrila kako se snašla u ulozi bake, ali i što se krije iza deset godina njenog sretnog braka: "To je moj recept za uspjeh!"

Vrhunac karnevalskih događanja u Splitu bio je veliki koncert Indire Levak koja je rasplesala maškaranu Rivu. Popularna pjevačica je tom prigodom Gordanu Vasilju za IN Magazin između ostalog otkrila recept za uspješan brak, kako joj je posinak Renato postao desna ruka na koncertima, a najavila je i skorašnje otvorenje dizajnerskog showrooma u Zagrebu.

Čast da uveliča završnicu splitskih maškara pripala je neumornoj Indiri, koja je svojom vatrenom energijom i hitovima raspametila brojne generacije na Rivi.

''Pa da se ljudi ne bi uplašili kad me vide ovakvu na malim ekranima, prigoda su maškare. I uvijek nešto lijepo osmislim, danas sam evo, robot jer mislim da je divno vrijeme kad moramo zaboraviti na sve brige i sve one tužne i teške priče nego samo veselje i radost", poručila je Indira.

A osim što joj je kalendar koncerata ispunjen mjesecima unaprijed, jednu od najkarizmatičnijih zvijezda na našoj sceni ide i na privatnom planu. U lipnju će proslaviti 10 godina skladnog braka sa suprugom Miroslavom Levakom.

''Sad kad smo na moru, onda ti mogu reći da ima tu i bonace i tramontane, čak i bure. Naš je život u biti jedan veliki roller coaster, ali moram reći da i dalje tutnjimo. Tutnjimo, brate mili. Nas dvoje smo uistinu jedan pobjednički tim. Međutim, on je užasno veliki radoholičar što je mene u ovim godinama, 50-im, pomalo strah. Ne volim tu njegovu ludu energiju jer sam ja sad ovako malo blesasta, ali sam kod kuće vrlo mirna", otkrila je Indira.

Za svoju je ljubavnu sreću zaslužna sama jer je bila hrabra te napravila prvi korak.

''Super se nadopunjujemo i to je jako bitno. Velika smo podrška jedno drugome. On je moj mentor, uistinu životni mentor. Vrlo je mudar, stvarno ga volim poslušati jer je jako pametan", priznala je.

A uz supruga i menadžericu Snježanu, i posinak Roberto je postao dio Indirina tima.

''Roberto je postao moja desna ruka. On je mlad, propošan, voli slušati, voli raditi što je najbitnije. Kad ne radi, on dobije batina, onda ga mogu ukoriti", našalila se Indira.

Pjevačica je u 50.-oj postala baka jer je njezin posinak prije godinu i pol dana dobio sina Liama, što je razveselilo cijelu obitelj.

"Pa Liam je sve. U jednom momentu čistačica što i nije tako loše kad dođe kod babe neka počisti sve. Onda smo mu u jednom momentu dali gitaru, kako udara po toj gitari pa sam shvatila da postoji nekakav potencijal u tom svemu, e onda dida baca loptu. Sine, pusti ove pjevače, daj loptu, udaraj. To je jedno predivno dijete i unio nam je jako veliku radost u naše živote. Malo čekamo da odraste da ga svuda vodimo", priznala je Indira.

Za svestranu Županjku nema stajanja, sa suprugom je u fazi gradnje obiteljske kuće, uskoro će zajedno otvoriti velik dizajnerski showroom u Zagrebu, a bave se i najmom apartmana u Fažani.



''I sad kažem, ovo je vaš apartman. Sve što vam treba ja sam vam tu na usluzi, onda ja odem po kavu, onda oni sjednu, kažu, jao, jel to ona čovječe? Ja kažem, evo, izvolite kavu, a oni kažu jeste vi Colonia? Mi smo kod Colonije. Kažem, jeste, kod Colonije ste", otkrila je Indira.

S obzirom na to da zarazni osmijeh rijetko skida s lica, zanimalo nas je kakva je kad se naljuti u svoja četiri zida.

''Ovakva. Budem jako glasna, moje svađe su vrlo kratke. To ti krene, ruši se zgrada i onda gotovo. Ma to sam shvatila kroz godine života. Zamisli trošiti vrijeme, nekako sad u 50-im godinama previše razmišljam o prolaznosti života. I onda se mislim ja sad da gubim tri dana u šutnji, da ne razgovaram s mojim suprugom pa to je ludost. Nego malo piju, piju, miju miju i gotovo. Zagrlimo se i idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. To je moj recept za uspješan brak", poručila je Indira.

Nakon spektakularnog nastupa u Splitu, pred Indirom su koncerti u Frankfurtu i Kanadi te snimanje novog singla.

