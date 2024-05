Matija Cvek o nestanku našeg pjevača s hrvatske glazbene scene: "Napravio je jednu ludu i hrabru stvar!"

Uz to što niže poslovne uspjehe, za Matiju Cveka tu su i oni privatni. Otkrio nam je da pjeva više nego ikada - ali ne toliko na pozornici, koliko svojoj 3-mjesečnoj kćeri. O planovima za ljeto i turneji diljem Hrvatske, razgovarao je s našom Doroteom Filipaj za In magazin.

Nakon uspješnog albuma "Vile se ovdje igraju" koji je osvojio ovogodišnjeg Porina, Matija Cvek na kratko je uzeo pauzu od stvaranja novih pjesama i posvetio se kćerki Loti.



''Svaki dan ja probam nešto, ali neću forsirat. Nekak vidim da nije još skroz potpuni mir, da smo se svi skupa ustabilili pa kad to dođe da će i kreativa izaći'', priča Matija.

Ali se zato glasnice ne odmaraju!



''Pjevam više nego ikad, znači nikad toliko doma nisam pjevao kao sad. Moj glas obožava, baš sve više vidiš te reakcije, počela se i smijat. Ma top'', priča Matija.

Ispred njega je ljetna turneja, a publika će ga imati prilike slušati od Osijeka do Dubrovnika. Ipak, između svirki, bit će prilike i za odmor.



''Sad se već sve promijenilo, mislim to je potpuno jedan drugi život. Više nisi sam sebi.. Mislim zaboravljaš svoje stvari generalno, misliš na njene stvari. Svaki dan je neki novi događaj, nešto novo i naučiš i ona te nešto novo nauči i iznenadi. I to koliko se mijenja iz dana u dan... ma ja sam jako zaljubljen u tu bebu i ne mogu od toga pobjeći'', priznaje Matija.

Već 30. svibnja zagrebačka će ga publika moći vidjeti na Zagreb Music Festu.



''Baš sad radimo probe, napravit ćemo super set, odlučio sam da to bude baš maksimalno udarno, da probamo razvalit. Moramo se potuć sa stvarno ozbiljnim imenima'', kaže.

Ozbiljna imena uključuju bend Neki to vole vruće, Denis i Denis, kao i Parni valjak na čijoj je glazbi Matija odrastao.



''Bio sam u Tvornici na njihovom koncertu i Igor mi je prijatelj veliki već dugo, lijepe su to pobjede nove'', priča Matija.

Matija je veliki prijatelj i s glazbenikom Markom Kutlićem. O njegovom nestanku s domaće scene mjesecima se nagađalo, a nedavno je izašao u javnost video Marka kako pjeva i svira na ulicama Trsta.



''Ide koliko ja znam od grada do grada i putuje. Mislim, napravio je jednu ludu stvar i hrabru stvar, vidio sam kak putuje i koliko je truda u to uložio. Moram priznat, ja njega jako volim i on je potpuno lud i potpuno hrabar i to je, mislim jedan dobitna kombinacija. Ipak tu ne znaš hoće te zaboravit sutra ili prekosutra, kome si drag sutra, a kome više nisi. S te strane je hrabar. A s druge ludo jer nema nikakve zadrške, on kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno i napravi i to svi cijene'', priča Matija.

A cijenila je to i publika koja je na ulicama slušala tada nepoznate glazbenike poput BB Kinga, Roda Stewarta i Ed Sheerana. A ostalo je povijest.

