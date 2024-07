Domaći pjevač koji je samo nestao s naše scene sad se prvi put oglasio poslije raznih napisa: ''Puno bih vam rekao, ali...''

Naš pjevač Marko Kutlić oglasio se na Instagramu nakon nekoliko mjeseci izbivanja sa scene, svirao je po ulicama Italije.

Jedan od naših najljepših muških vokala, pjevač Marko Kutlić, oglasio se na društvenim mrežama nakon nekoliko mjeseci izbivanja.

Naime, prije nekoliko tjedana na internetu se proširila snimka njega koji svira na ulicama Trsta, a ubrzo je to potvrdio i njegov kolega Matija Cvek.

Marko se sada oglasio i obradovao sve fanove uz fotografiju sebe i gitare.

''Ljudi, živ sam i zdrav, glas me još uvijek služi, a gitara i ja nikad nismo bili dobri kao danas. Puno toga bih vam još rekao, ali propovjedi ću ostavit za neke druge prilike. Moji prijatelji, moja gitara i ja, čekamo vas 4.8. na Silbi, na mom jedinom koncertu u Hrvatskoj ove godine. Obećavam da ćemo dati sve od sebe. Muzika, vi i mi. Ne treba nam ništa više'', napisao je u opisu.

Marko je prošle zime objavio svoje posljednje pjesme i otad nestao, a koji je razlog njegova odlaska još uvijek nije otkrio.

''Ide koliko ja znam od grada do grada i putuje. Mislim, napravio je jednu ludu stvar i hrabru stvar, vidio sam kak putuje i koliko je truda u to uložio. Moram priznat, ja njega jako volim i on je potpuno lud i potpuno hrabar i to je, mislim jedan dobitna kombinacija. Ipak tu ne znaš hoće te zaboravit sutra ili prekosutra, kome si drag sutra, a kome više nisi. S te strane je hrabar. A s druge ludo jer nema nikakve zadrške, on kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno i napravi i to svi cijene'', rekao je Cvek za In Magazin.

Prije dva tjedna, Kutlić je bio i na Matijinom vjenčanju, a njegov je dolazak mnoge iznenadio.

