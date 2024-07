Tatjana Jurić pohvalila se novim poslovnim pothvatom: ''Vidjeti rezultate vlastita rada predivan je osjećaj!''

Tatjana Jurić oduvijek je voljela nositi marame zbog gustpće svoje kose, a sada je ljubav prema toj tkanini pretočila u novi poslovni pothvat.

Naša radijska voditeljica Tatjana Jurić na Instagramu se pohvalila novim poduzetničkim pothvatom.

"Moja @marama.hr danas ide u proizvodnju i uskoro ću biti u prilici pokazati vam finalni proizvod, pa da dobijete dojam da je to ozbiljno osmišljen krojački produkt, skrojen u oblik tube za lakše vezanje, a ne 'neka krpa'. Vidjeti rezultate vlastita rada predivan je osjećaj, a tim više jer ova je marama nekako 'sva moja' i svi mi to komentirate", započela je Tatjana.

"Otkad pamtim, vežem marame po glavi. Ustvari, vežem stare pidžame koje bih rezala, stare majice, raznorazne trake. Nije to nastalo zbog mode, moja je kosa gusta i teška, ispod nje mi je uvijek vruće, a od njezine težine kada bih je vezala u rep, glava bi me boljela. Ne znam koliko po doma imam krpa, kako ih zovem, koje mi služe baš za to. A onda sam s vremenom shvatila da želim marame bolje kvalitete, prirodnih materijala, prozračne, a dovoljno čvrste da stoje na glavi, željela sam da se jednostavnije vežu i slušala sam sve vas, djevojke i žene oko sebe, koje bi me uvijek pitale: kako ja to vežem, gdje to kupujem, 'i vi biste to nosile, ali ne znate kako vezati i gdje kupiti'. Pa sam za vas osmislila - napokon maramu koju ćeš znati vezati! I nećeš poživčaniti dok je pokušavaš zavezati!" rekla je pa nastavila:

"Zimu 2023./2024. provela sam surfajući internetom i obilazeći metraže i postrojenja. Svaki trenutak slobodan od medijskog posla i obveza provela sam istražujući tvornice, krojačke upute, gledala YT tutorijale o šivanju, proučavala sastave tkanina, obilazila metraže, isprobavala pod prstima kupljeni materijal, prala ga na 30, 40, 60 pa 90, nosila te tkanine po kući. Znala sam da želim napraviti kvalitetan proizvod, kao da ga radim za sebe! Željela sam napraviti proizvod velike uporabne vrijednosti, jer prema vlastitom iskustvu, takvog proizvoda na tržištu jednostavno – nema. Da ima – kupila bih ga. Sve sam pretražila. Godinama. Doslovno! Nije ga bilo! Zato sam ga napravila", kaže Tatjana, koja je otkrila da je marama u potpunosti hrvatske proizvodnje te da jedva čeka da njezini pratitelji vide novi proizvod.

Inače, Tatjana ima novog partnera, a više o tome pogledajte OVDJE.

