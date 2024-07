Tatjana Jurić ima novog partnera, evo gdje ga je upoznala: ''Nema potrebe to više kriti, ali zbog svega što mi se dogodilo...''

Naša voditeljica Tatjana Jurić ponovno je sretna u ljubavi, otkrila je da ima novog partnera, ali i gdje ga je upoznala.

Naša radijska voditeljica Tatjana Jurić pohvalila se predivnim vijestima.

Nakon puno ljubavnih brodoloma, pronašla je novog partnera, a koliko je sretna ne skriva.

''Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol. Ipak, želim to što je više moguće zadržati od medija, ne želim ni velike najave ni puno priče o tome. Zbog svega što mi se događalo u prethodnim vezama, ovaj put sam jako oprezna. Bitno mi je graditi odnos s partnerom daleko od javnosti, komentara, daleko od Instagrama. I uspjelo nam je to, na čemu sam zahvalna. Krajem ove godine tako ćemo zaokružiti našu drugu zajedničku godinu, a to je dovoljno da znam u što sam se i s kim upustila'', otkrila je za Gloriju.

Upoznala ga je na poslu, a otkrila je i čime se on bavi.

''Povezao nas je posao, oboje smo u svijetu medija i marketinga, on je komunikacijski stručnjak i ekonomist, no ne radimo zajedno. Kad se sjetim koliko tuge i šokova sam na ovom polju odradila, iako sam svjesna da u životu ništa ne ide prema zaslugama, ni dobro, ni loše, ipak si ostavljam slobodu da kažem - ja sam njega zbilja zaslužila. Jednu postojanu, čvrstu osobu koja svakim svojim postupkom daje do znanja da mi čuva leđa. A sad, sve drugo neka ide polako. Biti s nekim tko ti ne zamjera tvoje mane i kome ne smetaju tvoje vrline, to je najvažnije.''

Podsjetimo, Jurić je već nekoliko godina bila sama, a posljednja veza koju je imala bila je sa zagrebačkim poduzetnikom Ivanom Zubakom, s kojim je trebala i stati pred oltar, no ostavio ju je mjesec dana pred vjenčanje 2020. godine.

Prije njega, sreću je pokušala pronaći s glumcem Ivanom Hercegom, sportskim menadžerom Nikkyjem Vuksanom, a njena prva javna veza bila je s bivšim nogometašem Dinama, Vedranom Ješeom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad vitkija Minea u badiću pokazala rezultate strogog režima kojeg se drži već dvije godine: ''Vidi je, boginja naša!''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Mate Bulić ponosno je pokazao mlađu kćer, a to je učinio iz posebnog razloga: ''Moje cure su...''

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić javila se s godišnjeg odmora i otkrila lokaciju na kojoj se nalazi: ''Dođe mi da dam otkaz!''

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić pokazala je prekrasnu nećakinju koja slavi 18. rođendan, pa ispričala i jednu zajedničku anegdotu: ''I tako sam joj pred cijelom familijom servirala…''

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić progovorila o neugodnoj ponudi koju je doživjela kao mlada djevojka: ''Ali, ja imam 18 godina, što to znači?''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte urnebesnu čestitku koju je Tatjana Jurić dobila za svoj rođendan, ovaj poklon viralni je hit na društvenim mrežama!