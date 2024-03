Tatjana Jurić progovorila o neugodnoj ponudi koju je doživjela kao mlada djevojka: ''Ali, ja imam 18 godina, što to znači?''

Voditeljica Tatjana Jurić prisjetila se nemoralne ponude koja ju je šokirala s 18 godina, ispričala je čiji je poziv tada dobila.

Voditelj Joško Lokas gostovao je u podcastu ''Skip or Beep'' bravo! radija, a s Tatjanom Jurić razgovarao je, između ostalog, o najbizarnoj poslovnoj ponudi koju je dobio.

Tatjana se tim povodom prisjetila nemoralne ponude koju je dobila u mlađim danima, a njeno priznanje neugodno je iznenadilo obožavatelje.

''Znači ja sam ti imala 18 godina kad me nazvao glavni urednik Playboya. Čuj mala, u čemu si ti dobra? Ja rekoh, kako to mislite? I kaže on, znaš, nama fali mladih, relativno poznatih Hrvatica koje bi se slikale gole, ali prije toga moramo od tebe napraviti neku zvijezdu'', započela je.

''Pa evo, ako ti znaš pjevati, aj ti lijepo pjevaj, ja ću ti slati fotografe šest mjeseci i nakon toga ćeš se ti slikati. Ali, što to znači? Sad imam 18 godina, slikala sam se gola i još ću biti u 18-oj propala pjevačica…'', rekla je.

Tatjana je sa svojom karijerom krenula vrlo rano. Početkom 2000-ih godina bila je televizijska voditeljica, a za njenom ljepotom mnogi su se već tada osvrtali.

Poslije televizijske karijere prebacila se na radijsku, a u tom poslu uživa i danas.

U veljači je proslavila svoj 42. rođendan, a tim povodom dobila je i urnebesnu rođendansku čestitku od mladića iz Afrike kojom se pohvalila na društvenim mrežama.

Tatjanu obožavatelji redovito obasipaju komplimentima ispod njezinih fotografija na Instagramu, na kojem je prati više od 80 tisuća ljudi, a od samog početka karijere slovi i kao jedna od najljepših Hrvatica. A iako u 40-ima izgleda kao da je u 20-ima, ne prate je ni glasine o estetskim zahvatima.

Mnoge intrigira i njen ljubavni život, a posljednja veza za koju se zna bila je s poduzetnikom Ivanom Zubakom koja nije završila najbolje.

