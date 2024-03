Sandi Cenov u prošlosti je ljubio dvije misice, majka mu je plakala dok je ženio jednu, a onda je pronašao sreću s odvjetnicom!

Sandi Cenov i supruga Ilina snimljeni su u rijetkom zajedničkom izlasku, a ona je njihovu fotografiju podijelila i na Instagramu.

Pjevač Sandi Cenov već je 18 godina u sretnom braku s odvjetnicom Ilinom, ali par nemamo često priliku vidjeti zajedno.

No ovaj tjedan su se skupa pojavili na modnoj reviji Roberta Severa, a Ilina je na svojem profilu na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Par se upoznao na skijalištu Nassfeld 2005., a već tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine, a Ilina je u veljači, povodom godišnjice njihova braka, objavila i dosad neviđene fotografije s vjenčanja.

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Prije nego što je upoznao Ilinu, Sandi je ljubio čak dvije hrvatske misice.

Njegova prva misica bila je Fani Čapalija, koja je 1993. godine odabrana za najljepšu Hrvaticu, a navodno ju je ostavio zbog Branke Bebić, danas Krstulović, koja je od Fani preuzela krunu kao Miss Hrvatske 1994. Sandi je Branku i zaprosio, i to pjesmom "Žena budi mi ti", na što je ona pristala, ali njihov brak nije bio dugog vijeka.

"Pratio me glas zato što je prije nje bila Miss Hrvatske Fani Čapalija i isto smo tu nešto bili u vezi i onda je to bilo blesavo da je opet misica", priznao je prošle godine Sandi u IN magazinu.

Tada je otkrio i da je njegova majka plakala na vjenčanju s Brankom.

"Da, zato što ima tu i neka vremenska ograničenja. Bio sam stvarno mlad, premlad i ona je bila premlada, srljali smo u to kao neki ludi klinci koji sve znaju u životu. Mama je jednostavno osjećala da to neće biti to, ali, naravno, to mi nikad nije mogla reći. Mi smo zapravo oboje tada bili toliko pod lupom javnosti da ništa nismo mogli bez javnosti", ispričao je Sandi.

Tom se prilikom prisjetio i veze s Fani.

"Pa, to je bilo smiješno. Zoran Škugor, tadašnji menadžer, zapravo je tu priču osmislio dok se mi nismo ni poznavali. Mi smo napravili paparazzo fotke i kad smo to snimili, ja sam je pitao: 'Što ti radiš večeras, hoćemo u kino?' i ona je rekla pa može", otkrio je.

