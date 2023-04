Sandi otkrio zašto je njegova majka od tuge plakala na vjenčanju s Brankom Bebić, a ispričao je i detalje veze s Fani Čapalijom

U novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" Sandi Cenov ispričao je kako su nastali njegovi najveći hitovi. Progovorio je i o mnogim detaljima iz svojeg privatnog života, vezi s Fani Čapalijom, priznao kako se njegov otac nakon razvoda od majke nije previše trudio oko odgoja te zašto mu je majka plakala na vjenčanju s Brankom Bebić. Kako je jednu njegovu pjesmu komentirao Đorđe Balašević, otkrio je Juliji Bačić Barać za In magazin.

Sandijeva pjesma "Malena" sigurno je jedna od njegovih najvećih hitova, a on je otkrio i kome je posvećena.

"Vjerojatno je u njoj ona najiskrenija dječačka zaljubljenost, mislim da je to formula jer ja ta pjesma posvećena mojoj srednjoškolskoj ljubavi. Mi smo se razišli i meni je sve to bilo toliko bed da sam napisao pjesmu. Ta pjesma je godinama stajala u ladici i kad smo krenuli Ante Pecotić i ja raditi album, sjetio sam te pjesme kako je ono išlo i kaže on pa to ti je super", ispričao je Sandi.



A ima li još pjesama koje su čekale u ladici deset, dvadeset godina?



"Pa Nebo je pjesma koja je čekala još i duže. Ja sam došao u studio, a tadašnji producent Brane Živković me pozvao u studio da ima pjesmu za mene, ali nije bilo teksta. I on mi je rekao čuj nemamo što snimati je nemamo tekst, nije došao Drago Mlinarec koji je trebao napisati tekst i ja sam rekao pa ja ću ga napisati i on me onako pogledao, ja sam sjeo i napisao tekst za pet minuta", prisjetio se.

Pjesmu "Do tebe mi nema" snimio je s Ivom Majoli, kako su se njih dvoje spojili?

"To je bilo nekakvo vrijeme kad su sportaši snimali pjesme. Tad je Grašo s Rađom imao duet, pa Štimac i Zvone Boem i onda sam sreo Ivu u gradu na kavi i kaže ona bi li ti napravio neku pjesmu ja bi duet, ona je to inicirala", otkrio je Sandi.

Pjesmu "Žena budi mi ti" posvetio je svojoj tadašnjoj supruzi, Branki Bebić.



"Tad mi nije bila supruga, buduća supruga, s njom sam je zaprosio. To je bio takav trenutak da ona nije vjerovala da ja mislim ozbiljno. Pratio me glas zato što je prije nje bila Miss Hrvatske Fani Čapalija i isto smo tu nešto bili u vezi i onda je to bilo blesavo da je opet miss", otkrio je Sandi.

A koliko je dugo bio s Fani?



"Pa nekih par mjeseci, s tim da je bilo smiješno. Zoran Škugor tadašnji menadžer je zapravo tu priču osmislio da se mi nismo ni poznavali. Mi smo napravili paparazzo fotke i kad smo to snimili ja sam je pitao - što ti radiš večeras, hoćemo u kino i ona je rekla pa može", otkrio je Sandi.



Sandi je otkrio da je Branku zaprosio nakon dva ili tri tjedna hodanja, te da je čim je čula pjesmu pristala, ali da je bila malo skeptična i da su unatoč razvodu u ok odnosu.



Njegova je majka plakala od tuge na njihovu vjenčanju, no od sreće kada drugi put ženio.



"Da, zato što ima tu i neka vremenska ograničenja, bio sam stvarno mlad, premlad i ona je bila premlada, srljali smo u to kao neki ludi klinci koji sve znaju u životu. Mama je jednostavno osjećala da to neće biti to, ali naravno mi to nikad nije mogla reći. Mi smo zapravo oboje tada bili toliko pod lupom javnosti da ništa nismo mogli bez javnosti", zaključio je Sandi.

A je li pjesmu "Branka" posvetio Branki Bebić?



"Pjesma Branka je posvećena pjesmi Ej Branka, Branka koju je izvodio Toma Zdravković. Vjerojatno najljepše iskustvo mi je druženje s Đorđe Balaševićem. Sjećam se kad sam snimio pjesmu ''Ej Branka Branka'' da mi je Đole rekao moraš biti ozbiljan komad budale da snimiš takvu pjesmu nakon što ste već toliko godina rastavljeni", prisjetio se.

Sandi je rođen u Opatiji, živio je još i u Vela Luci, Ivanić gradu. Kako to da se tako puno selio?



"A mama zbog posla, trbuhom za kruhom. Mama se rastala kad sam ja bio jako mali. I onda je bila samohrana majka, nije se tata tu nešto puno trudio oko odgoja", priznao je Sandi.

Otkrio je i kakav je odnos imao s ocem i je li ga uopće bilo.

"Pa onako, ali imao sam ja mog Ferdu, Ferdo je bio lik koji je mene zapravo odgojio. Ferdo je bio mamin dečko tako da on je tu odigrao jako bitnu očinsku ulogu", izjavio je.

Još jedna pjesme koja je bila veliki i ima tu jednu dozu optimizma je "Ljubav za sve".

"Pjesma koja budi. Jedan moj frend je rekao kad čujem tu pjesmu kao da se budi proljeće, a bilo je ratno vrijeme, ne da nije bilo ok, nego je bilo grozno pa je rekao ajmo mi snimiti tog Čajkovskog nešto kontra ratu. Rat na sve strane, a ja snimim pjesmu povedi me u svijet gdje samo ljubav stanuje", izjavio je Sandi.

"Kad srce kaže da", kakve su bile reakcije na tu pjesmu kad je tek izašla?



"Ludi i neprežaljeni Dino Dvornik baš za tu pjesmu mi je rekao - ova tvoja pjesma ''Kad srce kaže da'', to ti je kao da vodu piješ", prisjetio se Sandi.

A tko je bio sunce u pjesmi "Sunce moje to si ti"?



"To sam pisao kad sam bio u braku, znači sunce je bila bivša žena", otkrio je Sandi.

Kako je nastala pjesma ''U tvojim mislima''?



"To je pjesma koju sam ja u svojoj glavi posvetio jednoj curi. Rekao sam joj to i onda je jedan moj prijatelj kad sam došao na festival u Zadar završio u sobi s njom, a meni je bila knedla u grlu", priznao je Sandi.

