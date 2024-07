Svi se pitaju što se dogodilo Zorici Kondži na koncertu u čast Oliveru: ''Ovo me baš šokiralo, je l' ovo uopće moguće?''

Zorica Kondža nastupila je na koncertu ''Trag u beskraju'', a danas je glavna tema na društvenim mrežama.

Jedna od naših najvećih pjevačica Zorica Kondža nastupila je na koncertu ''Trag u beskraju'' u Veloj Luci, a njezin uvijek moćan glas svi su s radošću iščekivali.

No onda se dogodilo nenadano.

Već na početku pjesme ''Ključ života'' pukao joj je glas, nakon čega je i ostatak nastupa teže otpjevala.

Video pogledajte OVDJE.

Društvene mreže odmah su bile prepune komentara, a gledatelji su bili u šoku jer se ovo našoj pjevačici skoro nikad nije dogodilo.

"Ovo je prvi put da čujem da se njoj to dogodilo", "Ma, je l' ovo uopće moguće?! Da Zori pukne glas?", "‘Ma naravno, nikad to nisam čula kod nje", "Ovo me baš šokiralo, nije joj to nalik", samo su neki od komentara koji su se zaredali.

Zorica je nastupila i s našim mladim pjevačem Martinom Kosovcem.

