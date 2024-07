Između Kate i Williama nije uvijek cvjetalo, zbog bizarnog razloga umalo se nikad nisu ni vjenčali!

Jeste li znali da su Kate Middleton i princ William jednom prekinuli? Nova biografija o paru otkrila je detalje s početka njihove veze, a za sve je kriv William.

Veza princa Williama i Kate Middleton nije uvijek bila bajka.

Nova biografija Roberta Jobsona, "Catherine, princeza od Walesa", otkriva kako je kraljevski par nakratko prekinuo davne 2007., tri godine prije nego što su se zaručili, prenosi New York Post.

Prema knjizi, William i Kate u to su vrijeme postajali prilično ozbiljni kao par, a Kate je čak dobila pozivnicu za Williamovu vojnu maturu u prosincu 2006.

Međutim, Jobson je napisao da je Catherine znala da se William ne žuri zaprositi je, a istina je da je bila spremna čekati dok on ne bude spreman. Kad je William neočekivano otkazao njihove planove za novogodišnju noć 2006., Kate je znala da nešto nije u redu, piše u knjizi.

Nedugo zatim William ju je nazvao i prekinuo s njom. Navodno je rekao da oboje trebaju malo prostora da pronađu svoj put i da nije mogao obećati joj prosidbu.

''U emocionalno nabijenom 30-minutnom razgovoru, oboje su priznali da su na različitim stranicama”, napisao je Jobson.

''Bio je to razoran udarac za Catherine, koja se osjećala jako iznevjereno jer je ostavljena preko telefona.''

Nakon razlaza, William je navodno izašao u londonski noćni klub Mahiki, dok je Kate otputovala u Dublin s mamom Carole Middleton, a kasnije na Ibizu s prijateljicom. Naposljetku se William počeo predomišljati i ponovno se susreo s Kate na kostimiranoj zabavi.

''Stigla je odjevena kao medicinska sestra, a William je došao do nje. Zatim su proveli prvi dio večeri duboko u razgovoru prije nego što su otišli na plesni podij, gdje su se na kraju poljubili'', piše Jobson.

Nakon pomirenja 2007., William i Kate zaručili su se 2010. i vjenčali na raskošnoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji 29. travnja 2011.

Princ i princeza od Walesa govorili su o svom kratkom prekidu u intervjuu za ITV kada su bili zaručeni.

''Obojica smo bili vrlo mladi, bilo je to na sveučilištu, oboje smo se nekako našli kao takvi i bili različiti likovi i slično'', rekao je tada William.

"Bilo je jako puno pokušavanja pronaći vlastiti put i odrastali smo, ali na kraju je ispalo na bolje."

''I mislim da u to vrijeme nisam bila baš sretna zbog toga, ali zapravo me to učinilo jačom osobom. Saznaješ stvari o sebi koje možda nisi shvaćao, da te veza može poprilično zaokupiti kad si mlađi, a ja sam jako cijenila to vrijeme za sebe, iako to nisam mislila u to vrijeme'', dodala je Kate.

Sada su u braku 13 godina te ponosni roditelji troje djece, Georgea, Charlotte i Louisa.

A koliko ju voli, William neprekidno pokazuje proteklih nekoliko mjeseci otkad je princezi dijagnosticiran karcinom.

