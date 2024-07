Preminula zvijezda ''Mrak filma'', bolnu vijest objavila je njena majka: ''S dubokom tugom...''

Preminula je glumica Erica Ash, svi ju pamte po ulozi u ''Mrak filmu'', tužnu vijest potvrdila je njezina majka.

Tužna vijest dolazi iz Hollywooda.

Preminula je Erica Ash, glumica koju mnogi pamte po ulozi u ''Mrak filmu'' iz 2013. godine.

Erica je imala samo 46 godina, a bolnu istinu za Today.com potvrdila je njezina majka Diann Ash.

''S dubokom tugom objavljujemo smrt naše voljene kćeri, sestre i prijateljice Erice Chantal Ash (1977.-2024.). Nakon duge i hrabre borbe s rakom, prešla je u mirnu tranziciju okružena svojim najmilijima. Erica je bila nevjerojatna žena i talentirana zabavljačica koja je dirnula nebrojene živote svojom britkom duhovitošću, humorom i istinskim žarom za životom. Sjećanje na nju vječno će živjeti u našim srcima'', rekla je.

Glumica i komičarka rođena je 19. rujna 1977. godine, a osim po ''MADtv'' i ''Mrak filmu 5'', pamti je se i po ulogama u ''The Big Gay Sketch Show'', ''Miss Me This Christmas'', ''Outlaw Johnny Black'', a među posljednjim ulogama joj je u Netflixovoj horor komediji ''We Have a Ghost''.

Od nje se na društvenim mrežama opraštaju fanovi i kolege.

Među prvima se oglasila glumica Tisha Campbell.

''Bože, nedostajat ćeš mi. Uz svu ružnoću koju donosi ovaj svijet, a ponekad i naša industrija, malo je među nama onih koji su svijetlo, a ti si to za mnoge'', dodala je u opisu objave.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Preporuke Svi pričaju o novoj seriji s Netflixa koja će vas vratiti u srednji vijek, no nisu svi oduševljeni: ''Neki ne razumiju šašavi humor...''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi se pitaju što se dogodilo Zorici Kondži na koncertu u čast Oliveru: ''Ovo me baš šokiralo, je l' ovo uopće moguće?''

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić pohvalila se novim poslovnim pothvatom: ''Vidjeti rezultate vlastita rada predivan je osjećaj!''

Pogledaji ovo Celebrity Franku Batelić nemamo često prilike vidjeti u badiću, ali ovog puta napravila je iznimku dok je s Ćorlukom uživala na odmoru

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od naših najuspješnijih i najljepših sportašica ima hobi za koji rijetki znaju: ''Moja velika strast već nekoliko godina''