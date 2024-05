Nicole Kidman pozirala s kćerima koje rijetko pokazuje u javnosti, bilo im je to prvo zajedničko poziranje na crvenom tepihu!

Jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih glumica današnjice i ponosna oskarovka Nicole Kidman nedavno je primila najvažniju nagradu u dosadašnjoj karijeri. Onu za životno djelo. Na dodjelu je stigla u društvu supruga te dvije kćeri, s kojima se rijetko pojavljuje u javnosti. Kako je izgledala jedna od najsretnijih večeri u životu ove dive, doznala je Dijana Kardum.

U najdražem društvu sa suprugom Keithom Urbanom i kćerima koje su je pratile, Nicole Kidman primila je nagradu za životno dijelo Američkog filmskog instituta.

Riječ je o nagradi koja je ustanovljena 1973. godine te se od tada dodjeljuje istaknutim pojedincima za njihov doprinos bogaćenju američke kulture kroz film i televiziju. S 56 godina Nicole je postala najmlađa dobitnica ove nagrade, ali i prva Australka.

"Bila Australka ili ne, čast mi je biti na toj listi s velikanima, i što mogu predstavljati svoju zemlju", izjavila je Nicole.

Karijeru je započela u trileru Dead Calm i seriji Bangkok Hilton, nakon čega je uslijedio njezin proboj u Hollywood. Njezina prva velika holivudska uloga bila je u 'Danima groma', gdje je upoznala sada bivšeg supruga Toma Cruisea. Cruise i Kidman glumili su u filmovima kao što su 'Far and Away' i 'Eyes Wide Shut' tijekom 11 godina braka.

Pet je puta bila nominirana za Oscar, a tu je nagradu i primila za ulogu Virgine Woolf. O tome kao tinejdžerica, kaže, nije se usudila ni sanjati.

Nicole je nagradu uručila Meryl Streep, a došli su je podržati i drugi kolege glumci poput Reese Witherspoon i Morgana Freemana.

"Ne znam. Što čini bilo koju glumicu, bilo kojeg glumca posebnima? Talentirana je, ekstremna ljepotica i velika profesionalka", pohvalio ju je je Morgan.

Iako je bila večer slavlja, mnogi su primjetili da njezino dvoje najstarije djece nije bilo prisutno na ovom događaju. Isabell i Connor, koje su Nicole Kidman i Tom Cruise posvojili, nakon razvoda stali su uz oca te od 2007. godine nisu viđeni s majkom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Preminuo je otac Toše Proeskog, tužnu vijest objavila je njegova shrvana sestra uz fotografiju koja slama srca

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Objavljena je najnovija fotografija preslatke princeze Charlotte, iz godine u godinu sve je sličnija jednom članu svoje obitelji!