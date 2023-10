Naša glazbena diva prisjetila se pokojne kćeri nakon čije se prerane smrti drastično promijenila: "Ljubljeni anđele!"

Meri Cetinić posvetila je objavu svojoj pokojnoj kćeri Ivani povodom njezina rođendana.

Naša glazbena diva Meri Cetinić prije dvije godine izgubila je kćer Ivanu Burić, koja je preminula nakon borbe s teškom bolesti u dobi od samo 44 godine.

Kćeri se otad često prisjeća na društvenim mrežama, a sada joj je uputila i čestitku povodom rođendana.

"Ivana, sretan ti nebeski rođendan, ljubljeni anđele", napisala je Meri na svojem profilu na Facebooku uz kćerinu fotografiju, a u komentarima je dobila brojne utješne poruke.

Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi".

Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene kući i rekla - molim te, samo mi nemoj otići", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

Meri se nakon kćerine smrti povukla iz javnosti, a na pozornicu se vratila ovo ljeto, na koncertu Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.

Za pjevačicu je i ova godine bila teška jer je u svibnju preminuo njezin brat Ante Cetinić.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Prelijepe vijesti u showu MasterChef, evo što je jedna natjecateljica doznala pred kamerama!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Karleuša izvela seksi ples u badiću koji jedva prekrio najintimnije dijelove tijela: "Ja da izgledam kao ti ja bi hodala gola svuda!''