Sjećate se voljenog Raymonda? Lani je imao velikih zdravstvenih problema, a 20 godina od uloge teško ga je prepoznati

Serija "Svi vole Raymonda" prikazivala se od 1996. do 2005. godine, a evo kako danas izgleda njen glavni lik, Ray Romano.

Glumac Ray Romano glavna je zvijezda obiteljskog sitcoma "Svi vole Raymonda", zbog čega je prikupio obožavatelje diljem svijeta.

Romano danas ima 66 godina, a od njegove uloge Raya Baronea u seriji prošla su već dva desetljeća.

Do danas se jako promijenio, a na prvu bi ga mnogi teško prepoznali. Ima prosijedu kosu, pustio je bradu, ali glumom se i dalje bavi iako je prošle godine malo morao pauzirati.

Naime, bio je na operaciji srca zbog začepljenja glavne arterije.

"Ugradili su mi stent", rekao je Romano u podcastu WTF with Marc Maron prošle godine. Ispričao je i kako je 20 godina imao visoki kolesterol te da mu je liječnik odavno savjetovao da počne piti tablete, no on ga je odlučio sniziti zdravom prehranom, ali nije bio dovoljno discipliniran. Više pročitajte OVDJE.

Što se tiče njegova privatnog života, sa suprugom Anom u sretnom je braku od 1987. godine i zajedno imaju četvero odrasle djece, sinove Gregoryja, Matthewa i Josepha te kćer Alexandru.

Jedini skandal koji se veže uz njegovo ime dogodio se dok je još glumio Raymonda kada je ostatak glumačke ekipe iz serije doznao da zarađuje puno više od njih. Romano je dogovorio honorar od 1,8 milijuna dolara što ga je svojevremeno svrstalo na vrh liste najplaćenijih televizijskih glumaca.

Inače, nekih likova iz serije danas više nema, a posebno je sve potresla smrt jednog od blizanaca koji su glumili Rayevu djecu. Više pročitajte OVDJE.

