Omiljenog Raymonda dugo nismo vidjeli, a sada je progovorio o ozbiljnim problemima koji su ga zadesili

Ray Romano, zvijezda serije "Svi vole Raymonda" otkrio je da je bio na operaciji srca i da mu je ugrađen stent.

Komičar i glumac Ray Romano (65) otkrio je da je nedavno bio na operaciji srca nakon što mu se začepila glavna arterija.

Pogledaj i ovo Pretužno Tragična priča omiljenih blizanaca u koju nitko ne želi vjerovati: Žalosna vijest sve je shrvala, a njihove najbliže zavila u crno

"Ugradili su mi stent", rekao je Romano u podcastu WTF with Marc Maron. Ispričao je i kako je 20 godina imao visoki kolesterol te da mu je liječnik odavno savjetovao da počne piti tablete, no on ga je odlučio sniziti zdravom prehranom, ali nije bio dovoljno discipliniran.

"Pokušavao sam jesti kako treba, ne veganski, ali trudio sam se hraniti zdravo", prisjetio se. No, kada je izgubio značajan broj kilograma postao je samouvjeren i počeo je sve češće varati s obrocima te se ponovno vratio na staro.

Romano nakon ugradnje stenta mora uzimate lijekove i ima namještene alarme koje ga podsjećaju da ih popije.

"Da, do toga je došlo. No, lijekovi su mi odmah pomogli smanjiti kolesterol", istaknuo je pa je dodao: "Da se mogu vratiti 20 godina unatrag, odmah bih počeo piti lijekove. Teško mi je održavati dijetu, nisam taj tip."

Ray je ispričao i kako mu se bol u prsima pojavila dok je snimao novi film "Somewhere In Queens", koji je i režirao, nakon čega ga je njegov kardiolog uputio na operaciju.

Inače, Romano je najpoznatiji po glavnoj ulozi u hit-seriji "Svi vole Raymonda", koja je na humorističan način prikazala složenost obiteljskih odnosa i osvojila srca publike diljem svijeta.

Serija se emitirala devet sezona, od 1996. do 2005. godine, i ukupno je snimljeno 210 epizoda. Ray je kasnije ostvario uloge u serijama poput "Men of a Certain Age", "Parenthood", "Get Shorty"i "Vinyl".

Što se tiče njegova privatnog života, sa suprugom Anom u sretnom je braku od 1987. godine i zajedno imaju četvero odrasle djece, sinove Gregoryja, Matthewa i Josepha te kćer Alexandru.

Jedini skandal koji se veže uz njegovo ime dogodio se dok je još glumio Raymonda kada je ostatak glumačke ekipe iz serije doznao da zarađuje puno više od njih. Romano je dogovorio honorar od 1,8 milijuna dolara što ga je svojevremeno svrstalo na vrh liste najplaćenijih televizijskih glumaca.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Evo kamo je nestala Aleksandra Grdić, nakon godina uspješnog skrivanja od javnosti razotkrila ju je nekadašnja kolegica s piste!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Otkriveni detalji dolaska princa Harryja na krunidbu, već je sve isplanirao u detalje, ali što će na to reći obitelj?