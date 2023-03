Glumcima kultne serije izgubio se skoro svaki trag, a tragična priča o preslatkom blizancu posebno rastužuje

Serija "Svi vole Raymonda" prikazivala se od 1996. do 2005. godine, a do danas je stekla kultni status te i dalje ima svoje vjerne obožavatelje i gledatelje.

Američka serija "Svi vole Raymonda" bila je jedna od najpopularnijih, a zgode i nezgode njezinih likova prikazivale su se od 1996. do 2005. godine. Do danas je stekla kultni status, no glumci koji su odigrali glavne uloge u javnosti se rijetko pojavljuju, a neki od njih više nisu među nama.

Serija se emitirala devet sezona i ukupno je snimljeno 210 epizoda, nakon čega se nekim glumcima koji su odigrali glavne uloge izgubio svaki trag. Neki od njih napustili su nas proteklih godina, a posebno je tragična priča jednog od blizanaca iz serije koji je otišao prerano.

Danas 64-godišnji Ray Romano utjelovio je naslovni lik i jedan je od najangažiranijih glumaca iz serije. Ostvario je uloge u serijama poput "Muškarci u krizi", "Roditelji i djeca", "Uhvatite maloga" i "Vinil". Jedini skandal koji se veže uz njegovo ime dogodio se dok je još glumio Raymonda kada je ostatak glumačke ekipe iz serije doznao da zarađuje puno više od njih. Romano je dogovorio honorar od 1,8 milijuna dolara, što ga je svojevremeno svrstalo na vrh liste najplaćenijih televizijskih glumaca.

Patricia Heaton, koja je utjelovila Rayevu televizijsku suprugu Debru, također je nastavila glumiti i nakon serije. Pojavila je u serijama "Sredina", "Povratak na novo", "Versailles" i "Carolin drugi čin", a ostvarila je i značajnu ulogu u komediji "Mamin noćni izlazak".

Posljednjih godina puni medijske stupce svojim konzervativnim stavovima koje joj mnogi u SAD-u zamjeraju i koji su je koštali glumačkih angažmana.

Mnogima omiljenog Roberta Baronea odigrao je 62-godišnji Brad Garrett, koji je nakon serije karijeru u Hollywoodu nastavio graditi posuđujući glas u animiranim filmovima poput "Ratatouille", "Vrlo zapetljana priča" i "Christopher Robin". Glumio je i u serijama "Samohrani roditelji", ''Do smrti" i "Život s roditeljima". Napisao je i memoare u kojima je progovorio o svojem razvodu od Jill Diven, s kojom je u braku bio osam godina.

Doris Roberts, koja je u seriji glumila Marie Barone, karijeru je započela u 50-ima, no najveću slavu stekla je upravo ulogom Raymondove majke i punice koja u sve zabada nos, za koju je dobila i četiri Emmyja. Glumila je i u serijama "Uvod u anatomiju", "Ludnica u Clevelandu", "Očajne kućanice", a gledatelji je pamte i po ulozi u filmu "Najluđi Božić". Doris je preminula u travnju 2016. godine prirodnom smrću u dobi od 90 godina.

Među nama više nije ni Peter Boyle, koji je u seriji glumio Raymondova oca Franka. Boyle je preminuo u prosincu 2006., u dobio od 71 godine, nakon što je bolovao od multiplog mijeloma i bolesti srca. Osim u "Svi vole Raymonda", glumio je i u filmovima "Mladi Frankenstein", "Taksist", "Dok si spavao" i mnogim drugim, od kojih je većinu snimio prije kultne serije.

Danas 31-godišnja Madylin Sweeten, koja je u seriji glumila Raymondovu i Debrinu kći Ally, i dalje je ostala zapamćena po toj ulozi, nakon koje nije ostvarila zamjetan holivudski uspjeh. Pojavila se u epizodnim ulogama u serijama "Lucifer" i "Uvod u anatomiju", a pored toga je ostvarila još nekoliko manje zapaženih filmskih uloga.

Najtragičnija je priča jednog od blizanaca iz serije, koje su odglumili Madylinina mlađa braća Sawyer i Sullivan Sweeten. U travnju 2015. godine, kada mu je bilo samo 19 godina, Sawyer je pronađen mrtav u roditeljskoj kući u Teksasu nakon što si je sam oduzeo život. Braća Sweetin prestala su glumiti nakon što se serija završila 2005. godine.

