Bivša loto-djevojka suočila se s velikim izazovom pa obznanila tužne vijesti: ''Ja sam snimala, a duša mi je plakala''

Suzana Mančić podijelila je tužne vijesti sa svojim pratiteljima, preminula je njena sestra Dušica.

Televizijska voditeljica i najpoznatija loto-djevojka bivše Jugoslavije Suzana Mančić trenutno proživljava najteže trenutke svog života.

Naime, Suzana je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila da je preminula njezina sestra Dušica.

''Show must go on… Znate li kako izgleda život nas koji smo u showbusinessu? Tu je frizura, tu je šminka, šljokice sjaje pod reflektorima, smijemo se … Ali ne postoji šminka za tugu u očima. Jučer sam snimila tri emisije, a duša mi je plakala jer sam znala da neko meni blizak i drag, odlazi zauvijek. Moja sestra Dušica. Amin'', napisala je.

Suzana je na fotografiji lagano nasmiješena te spremna za posao koji mora odraditi, ali je u dubini duše potpuno smetena.

Pratitelji u komentarima izrazili su joj saučešće, a mnogi od njih pohvalili su je i za način na koji održava profesionalizam.

Mančić je puno puta kroz život morala postupiti upravo ovako, nabaciti osmijeh na lice i krenuti dalje iako joj je bilo izuzetno teško. Njezin su život obilježile eksplicitne snimke koje su izašle na vidjelo prije puno godina. One je, kaže, nisu uništile.

"Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

Ipak, sreću joj je na lice donio Simeon Ocomokos, grčki bankar kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu. Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi i to 2018. godine.

