Vuco uputio javni poziv Dini Jelusiću: "Dođi kod mene na Karibe, ajmo se zatvoriti na 48 sati..."

Vuco je najavio i izgubljenu pjesmu s Dinom Dvornikom te obaranje Guinnesovog rekorda, te otkrio zašto ga je pokojna baba proganjala u snovima.

Siniša Vuco privodi kraju svoj novi album, prvi nakon 13 godina pauze. Otkrio je to gostujući u "Dalibor Petko Showu", najavivši da će album biti najvjerojatnije trostruki.

Uz nove, ponovno će snimiti i svoje najveće hitove, a priprema i album pjesama koji je nazvao "Vuco prije Vuce", nastalih prije njegovog prvog izdanja. Među njima je i duet s Dinom Dvornikom iz 1989. godine, koji je Vuco snimio dok je pjevao u svom prvom bandu Vatrene ulice. Iako su pjesmu snimili tada, upoznali su se tek 6 godina kasnije, jer je Vuco snimivši svoje dionice, morao otići u školu, prije nego što je Dvornik došao u studio.

Od starih hitova, pjesma "Molim te vrati se" dobit će pojačanje. Vuco ju je otpjevao zajedno s Lidijom Bačić Lille, koja je otkrila u emisiji da je svaka žena u ono doba poželjela imati dugu kosu poput Vucine.

Uz Lille, Petko je ugostio i Vladu Kalembera s kojim je Siniša bio na zajedničkoj turneji po Australiji. U nizu anegdota najzanimljivija je kažu bila one večeri kad se Kalember probudio i usred noći čuo nevjerojatne zvukove. U dnevnom boravku ugledao je Vucu okruženog VHS kazetama s filmovima Bruce Leea, kako uvježbava kung fu pokrete.

Miroslav Škoro otkrio je kako je indikator svakog telefonskog poziva bila rečenica je li zemlja ravna ili okrugla. "Ako je rekao ravna, znao sam da je to Vuco", izjavio je Škoro, koji je u emisiji s pjevačem izveo duet, "Sude mi".

U "Petko Showu" gostovala je i Vucina kćer Brigita, a pjevač je otkrio kako je dobila svoje drugo ime Ivka.

"U snu mi se javila pokojna baba Ivka koja je rekla da moram dijete nazvati po njoj. Moja žena nije se s tim složila i nazvali smo dijete Brigita. Noćima nisam mogao spavati, baba mi se javljala i govorila izdao si me. Išao sam u općinu promijeniti ime, blijedo su me gledali kao to se ne može. Na kraju smo Brigiti dodali ime Ivka i baba više nije dolazila, niti da bi rekla uredu je", rekao je Vuco.

Vuco se prije dosta godina povukao s estrade i medija, a kaže da je danas još gore nego kad je to napravio. Osvrnuo se i na svoj komentar o Dini Jelusiću prije par godina.

"Da razjasnimo, iako je on odmah shvatio o čemu se radi. Jednom je i Mišo Kovač slično rekao za Olivera. Ja sam kazao biti zvijezda, a ne biti glazbenik. Ja bih volio da momak ne bude poznat što je surađivao s Plantom ili Coverdalom, želio bih da sam snimi nešto po čemu je poznat. A ne da se, kad kažemo Dino Jelusić sjetimo pjesmice koju je pjevao kad je imao 12 godina, 'Ti si moja prva ljubav'. Da možda autorstvo prepusti strancima i otpjeva pjesmu za svijet. Po meni on treba ići u svijet sto će ovdje. Želim mu sreću ko da mi je sin. I ne mora stalno biti dobar. Moram ga ja uzeti na par mjeseci. Dino, ‘ajmo se zatvoriti na 48 sati i idemo napraviti hitčinu. Dođi kod mene na Karibe sve ti je džabe", poručio je Vuco.

Od mladih glazbenika voli jako svog Triljanina Gršu, Kukus i Baby Lasagnu, a kaže da mu fali netko takav i u rock and rollu.

Osvrnuo se i na svoj novi poduhvat, obaranje Guinnessovog rekorda.

"Dva su rekorda. Najduže otpjevani ton na snimci koji iznosi 39 sekundi pjevanja punim glasom. Probao sam i mogu 5,6 sekundi duže. Drugi je najduže otpjevani ton uživo bez glazbene podloge i on je 2.1 minute. Probao sam i došao sam do nekih 1.38. Lakši mi je ovaj prvi i neću imati mira dok to ne napravim", rekao je Vuco.

