Siniša Vuco planira objaviti duet s Dinom Dvornikom star 35 godina: "Jedva čekam to odnijeti Danijeli da posluša i da svoj blagoslov!"

Siniša Vuco već više od godinu dana živi u Venezueli, tamo uživa, uči jezik, ali i radi pjesme koje će se naći na njegovom novom albumu. Mjesta će ondje biti i za duet s Dinom Dvornikom, koji su snimili prije 35 godina. Što je još pripremio za svoje obožavatelje, ali i kako je proslavio rođendan, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

"Dragi Bože" naziv je jedne od tri pjesme koje je Siniša Vuco predstavio svojoj publici kao najavu za novi album koji će izaći u dvostrukom izdanju. Duet s Halidom Bešlićem već je oduševio Vucine obožavatelje.

"Kada sam napravio pjesmu Dragi Bože, vidio sam da ima elemenata i rocka i sevdaha. Onda normalno da je izbor pao na Halida, ne samo zato što je on fenomenalan u tom stilu nego njega najbolje i poznajem. Ja ne znam mnogo izvođača folk muzike, tako da je to strašno dobro leglo – električne gitare s harmonikom, to je onako Vuco stil s ambijentom sevdaha na Halidov način", objasnio je Siniša Vuco.



Prošlo je više od 13 godina od posljednjeg albuma koji je Vuco predstavo svojoj publici. Kaže, da nije glazbeno mirovao, već su pjesme u tom vremenu nastajale, no nikada nisu puštene u javnost.



"Dugo nisam snima pisme jer sam bio posvećen odrastanju moje djece dva sina i dvije kćerke u starije ljude. Sad su to momci i cure od 30, 27 i 26, 25, unučica mala i sad ja mogu opet udarat i Vuco i normalno specijalitet kuće je Živo blato", rekao je.



Od 20-ak pjesama koje će se naći na novom nosaču zvuka, za IN magazin glazbenik otkriva, posebno mjesto mogla bi imati pjesma koja je nastala kada je Vuco imao 17 godina u suradnji s Dinom Dvornikom.

"Moj je život rock n roll – koju sam snimio davne 89. s našim nikad prežaljenim i legendarnim Dinom Dvornikom. Jedva čekam da se za nekoliko tjedana vratim u Hrvatsku to smiksam i odnesem Danijeli da poslušaju i daju svoj blagoslov da se pjesma objavi. Duet iz 89., 35 godina pjesma koja nikada nije objavljena službeno bit će mi velika čast i zadovoljstvo", otkrio je Vuco.



Život već godinu dana u Venezueli, priznaje Vuco, ispunjava ga u potpunosti. Polako se privikao na njihov način života, uči španjolski jezik i uživa punim plućima.



"Vuko es grande hombre! Hermano, amigo, uvijek znam tražiti pivu – cerveza. Znaju mene već, netko me zove Vuko, neko Vuco, malo im je čudno što sam uvijek sam. Ali ja sam postigao vrhunac što čovjek može postići, da je sam, a da nije usamljen. Ali sam ne može nikad biti vjernik zato sam i jučer na svoj rođendan posjetio udrugu Zdenac, odnio sam poklone siromašnoj djeci", pohvalio se.



Iako je možda na tisuće kilometara udaljen od svoje Dalmacije, hajdučko srce kuca i u Južnoj Americi. Naime, Vuco je voljenom klubu i svojem odrastanju posvetio pjesmu.



"U pjesmi ne mogu ti to oprostiti – ja opisujem svoje emocije jer ja sam ovdje među pola milijuna ljudi sam na ovom lijepom otoku Isla de Margarita koji je otprilike veličine tri Brača, sam Hrvat. Ovdje je sve malo laganije i usporenije kao kad sam bio srednjoškolac i onda je normalno tu Hajduk. Jer sam iz škole iša sam, sićan se ka jučer, da bi pratio utakmice skoro pa svaku, krajem 80-ih", prisjetio se Vuco.



Vuco uskoro stiže u Lijepu našu gdje će odraditi promociju dvostrukog albuma, ali i dogovorene koncerte od kojih će najveći biti onaj na stadionu u Kaštel Gomilici 27. srpnja i obećava da će biti provod za pamćenje.

