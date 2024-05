Godinama je prati nadimak najtužnije princeze, ali najnovije fotografije daju naslutiti da se nešto promijenilo

Princeza Charlene zablistala je posljednjom pojavom u Monaku, a za njezin osmijeh bio je zaslužan čak i njezin suprug princ Albert.

Princezu Charlene već dugi niz godina prati nadimak najtužnije princeze na svijetu, a osim zbog tužnog lica koje ju je obilježilo i borbe s bolesti zbog koje se neko vrijeme povukla iz javnosti, mnogi su bili tužni i zbog njezina navodno nesretnog braka s princem Albertom.

Međutim, sve se to u posljednje vrijeme itekako promijenilo, a princeza na najnovijim fotografijama izgleda bolje nego ikad.

Sa suprugom Albertom prisustvovala je dodjeli nagrada F1 Grand Prix u Monaku, za što je odjenula mornarsko plavi kombinezon koji je istaknuo njezinu vitku figuru.

Uvijek jednostavno odjevena te s kratkom kosom, princeza je izgledala upola mlađe, a mnogi su primijetili da sija od sreće.

Za njezino dobro raspoloženje bio je zaslužan i princ Albert, što mnogima na prvu neće biti posve jasno s obzirom na to da već godinama kruže priče da su u nesretnom braku. U jednom trenu princ je svoju suprugu čak i prigrlio.

Brak Alberta i Charlene od samog je početka pod povećalom javnosti jer se ona udala u suzama, a u to su je vrijeme francuski mediji nazivali i odbjeglom nevjestom jer je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no iz palače su to demantirali.

Njemački list Voici izvijestio je da zajedno odgajaju svoje osmogodišnje blizance Jacquesa i Gabrielle, ali da je njihov brak samo privid i da su par samo na papiru te da princeza već neko vrijeme živi u Švicarskoj.

