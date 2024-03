Navikli smo je vidjeti tužnu, a sada joj osmijeh ne silazi s lica, no nije to jedina promjena na njoj?

Princeza Charlene od Monaca u posljednjem službenom izlasku predstavila je novu frizuru.

Princ Albert i princeza Charlene od Monaka proteklog su vikenda prisustvovali tradicionalnom balu ruža u svojoj zemlji, čija je tema ove godine bila disko.

U skladu s prigodom, princeza je zablistala u svjetlucavom kombinezonu u stilu 70-ih, a na događaju je predstavila i novu frizuru. Iako već godina njeguje kratku kosu, sada je napravila i šiške, a njezinu novu frizuru mnogi su pohvalili na društvenim mrežama.

Kakva vam je nova frizura princeze Charlene? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Još jedna upečatljiva razlika na njoj bio je osmijeh koji nije skidala s lica, s obzirom na to da je od udaje za princa Alberta prati nadimak "najtužnija princeza".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Procurio sadržaj tajne bilježnice s kraljevskog dvora, najtužniju princezu na svijetu ipak nešto usrećuje: "Nisam to mogao kontrolirati!"

Charlene i Albert vjenčali su se 2011. godine, a u to su je vrijeme francuski mediji nazivali i odbjeglom nevjestom jer je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no iz palače su to demantirali.

Prošlog ljeta kružile su glasine da žive odvojenim životima i da Charlene većinu vremena provodi u Švicarskoj. Njemački list Voici izvijestio je da zajedno odgajaju svoje osmogodišnje blizance Jacquesa i Gabrielle, ali da je njihov brak samo privid i da su par samo na papiru.

Charline je te glasine demantirala, a otad se ona i Albert silno trude u svojim zajedničkim izlascima odati dojam sretnog para.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Suprug najtužnije princeze izveo je dobro osmišljenu predstavu pred svima? Nakon glasina da žive odvojeno jedna stvar je posebno čudna!

"Ako postoji tisuću mojih fotografija s nekog događaja, odaberu jednu na kojoj gledam dolje ili se ne smijem - i onda kažu da izgledam neugodno ili nesretno. Osjećam se kao da stvaraju određenu priču. S našim brakom sve je u redu. Glasine su mi naporne i iscrpljujuće! Jednostavno ne mogu shvatiti odakle te glasine dolaze. Čini mi se kao da određeni mediji ili ljudi žele vidjeti naš prekid", izjavila je princeza u rujnu prošle godine u intervjuu koji je dala za jednu televizijsku kuću u svojoj rodnoj Južnoafričkoj Republici.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Vesna iz Kumova privatno njeguje potpuno drukčiji stil, u ovakvu je izdanju u seriji nećete vidjeti!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nova fotografija Salme Hayek u badiću ima gotovo pola milijuna lajkova na Instagramu: ''Kako možeš biti tako zgodna?''