Suprug najtužnije princeze izveo je dobro osmišljenu predstavu pred svima? Nakon glasina da žive odvojeno jedna stvar je posebno čudna!

Princeza Charlene i princ Albert pojavili su se na Svjetskom prvenstvu u ragbiju, no njihov dolazak izazvao je ponovno veliku zbunjenost brojnih obožavatelja.

Princeza Charlene od Monaka pojavila sa svojim suprugom princem Albertom na Svjetskom prvenstvu u ragbiju u Marseilleu, gdje se on trudio pokazati koliko su bliski nakon glasina o problemima u njihovu braku.

45-godišnja Charlene i 65-godišnji Albert snimljeni su u svečanoj loži dok ju je on grlio, a mnogi su zaključili kako je to pokušaj odbacivanja glasina da žive odvojeno, i da je on zapravo izveo predstavu za sve prisutne. Njezin izraz lica nije odavao da pretjerano uživa, tek se nekoliko puta blago nasmiješila.

Prije nekoliko dana snimljeni su u Parku princeze Antoinette u Monaku, na proslavi stote godišnjice rođenja princa Rainiera III., zatim su bili na turniru "Princess of Monaco Cup", zajedno su primili novog francuskog veleposlanika, dok su se početkom mjeseca zajedno pojavili na ceremoniji pokretanja jednog novog televizijskog kanala. Sve to ne bi bilo nimalo čudno, da Charlene mjesecima prije toga nije bila uopće viđena u javnosti i nakon što su europski mediji izvijestili da ona zapravo živi u Švicarskoj i da supruga viđa samo prema dogovoru, to jest kad mora.

Njima blizak izvor rekao je za francuski list "Voici" da su samo službeno par i da je Charlene obećala dolaziti u Monako u službenim prilikama i da joj je sada dopušteno da češće viđa njihovu djecu.

"Albert i Charlene sada su samo dobri partneri, naizmjence brinu o djeci", dodao je izvor njemačkom listu Bild.

Glasine o stanju u njihovu braku para kruže godinama, otkako je Charlene plakala na njihovu vjenčanju 2011. godine, a pojačale su se kada je Charlene većinu 2021. godine godine provela odvojena od Alberta nakon što se vratila u rodnu Južnoafričku Republiku gdje je trebala biti tek mjesec dana. U Monaku nije bila snimljena od siječnja 2021. do ožujka 2022., a kao glavni razlog tome bili su zdravstveni problemi sa sinusima zbog kojih navodno nije smjela letjeti avionom.

Charlene je nedavno sudjelovala na jednoj ceremoniji tijekom koje su svi primijetili njezino loše raspoloženje, a nakon čega je Albert tvrdio da je bila preopterećena svime i da se loše osjeća. Za časopis People rekao je da je obiteljsko okupljanje u Monaku proteklo prilično dobro u prvih nekoliko sati, ali je onda postalo prilično očito da je Charlene loše. Rekao je i da je bivša olimpijka shvatila da joj je potrebna pomoć.

"Bila je preopterećena i nije se mogla suočiti sa službenim dužnostima, životom općenito pa čak ni s obitelji. Posjeo sam je s njezinom braćom i šogoricom. Ona je svoju odluku već donijela, a mi smo htjeli samo da to pred nama potvrdi. Htjela je to. Znala je da je najbolje da se ode odmoriti i da ima pravi medicinski tretman. I to ne u Monaku. Zbog zaštite privatnosti, to je moralo biti negdje izvan Monaka", izjavio je tada.

"Vjerojatno sam to rekao već nekoliko puta, ali ovo nema nikakve veze s našom vezom. Želim to razjasniti. To nisu problemi unutar našeg odnosa, odnosa između muža i žene. Drugačije je prirode", izjavio je Albert tada.

