Najtužnija princeza na svijetu naglo je otišla iz svoje zemlje i to zbog tužnog razloga, a supruga viđa samo kad mora!

Princeza Charlene odselila se iz Monaka u Švicarsku, a u braku s princom Albertom je samo po službenoj dužnosti.

Princeza Charlene od Monaka, poznata i kao najtužnija princeza živi u Švicarskoj i viđa svog supruga princa Alberta samo zbog ceremonijalnih i službenih razloga, vijest je koju su objavili njemački i francuski mediji.

45-godišnja Charlene nedavno je bila s 65-godišnjim Albertom i njihovom djecom blizancima Jacquesom i Gabriellom na izletu jahtom, no prema pisanju stranih medija nije se vratila u palaču i živi u inozemstvu, što je potaknulo nova nagađanja o problemima u njihovu braku.

Izvor blizak paru rekao je za francuski list Voici da su bivša olimpijska plivačica i sin Grace Kelly samo službeno par i da je Charlene obećala da će se vratiti u Monako samo kako bi sudjelovala u ceremonijama dvora i da može češće viđati djecu.

Charlene je provela deset mjeseci daleko od svog supruga i to nakon što se vratila u rodnu joj Južnu Afriku na putovanje koje je trebalo potrajati samo mjesec dana, no zbog bolesti se odužilo. U Monaku nije bila snimljena od siječnja 2021. pa sve do ožujka 2022. godine, navodeći kao glavni razlog problem s ušima zbog kojeg nije mogla letjeti.

Charlene je nedavno sudjelovala na jednoj ceremoniji tijekom koje su svi primijetili njezino loše raspoloženje, a nakon čega je Albert tvrdio da je bila preopterećena svime i da se loše osjeća. Za časopis People rekao je da je obiteljsko okupljanje u Monaku proteklo prilično dobro u prvih nekoliko sati, ali je onda postalo prilično očito da je Charlene loše. Rekao je i da je bivša olimpijka shvatila da joj je potrebna pomoć.

"Bila je preopterećena i nije se mogla suočiti sa službenim dužnostima, životom općenito pa čak ni s obitelji. Posjeo sam je s njezinom braćom i šogoricom. Ona je svoju odluku već donijela, a mi smo htjeli samo da to pred nama potvrdi. Htjela je to. Znala je da je najbolje da se ode odmoriti i da ima pravi medicinski tretman. I to ne u Monaku. Zbog zaštite privatnosti, to je moralo biti negdje izvan Monaka", izjavio je tada.

"Vjerojatno sam to rekao već nekoliko puta, ali ovo nema nikakve veze s našom vezom. Želim to razjasniti. To nisu problemi unutar našeg odnosa; odnosa između muža i žene. Drugačije je prirode", tvrdio je tada.

A nakon što su se prije nekoliko mjeseci pojavile glasine o njihovu razlazu, kraljevski obožavatelji primijetili su da je bivša olimpijska plivačica u Milano otputovala sama i to bez vjenčanog prstena. Međutim, kasnije tog dana, par se zajedno pojavio na dodjeli nagrada za Ženu godine u Monte Carlu, gdje je nosila prsten što je neke dodatno zbunilo.

Međutim, ona i dalje nije mogla sakriti svoje izraze lica prema kojima se baš i ne bi moglo zaključiti da je sretna kako je tvrdio njezin suprug.

