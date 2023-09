Seve uz seksi selfie pokazala kako izgleda atmosfera iza kulisa prije nego što se popne na binu: '''Veca je iz Osijeka i moli da ju više ne zovete za karte...''

Severina je podijelila mnoštvo fotografija u kojima je dočarala što se događa u garderobi prije nego započne s koncertom.

Pjevačica Severina u novoj objavi na svom Instagram profilu odlučila je pratiteljima pokazati što se to događa iza bine, točnije kako općenito teku njezine pripreme za koncert.

Ovoga puta nastupala je u Voloderu, a odmah je najavila i koncert u Osijeku.

Na prvoj fotografiji bio je njezin selfie u kojem su do izražaja posebno došle njezine bujne grudi u crnom grunjaku bez naramenica.

Kasnije je pozirala u kratkoj pripijenoj crnoj haljini oko vrata na koju je kombinirala crne sandale na petu sa srebrnim detaljima.

Kosu je ispunila valovima, a na licu je imala jesenske nijanse.

"Bekstejdž:

1. But first selfie iz voloderske garderobe 2. Ovakav će biti selfie i u osječkoj garderobi 29.09., samo će u pozadini biti slika Promenade ili Tvrđe 3. Repertoar iz Volodera, koji neće biti isti u Osijeku, jeeeee

4. Tomo i bend koji će biti isti u Osijeku, ali proširen za duplo, jeeeee (bend će biti proširen za duplo, a ne Tomo, nadam se) 5. Matea Smolčić, je l' ti okej kako me Vedrana Vašić fotkala? Raste kanta zeleeenaaa, zelena, zelenaa... 6. Alenka se najviše raduje Osijeku, a Veca (lijevo iza) je iz Osijeka i moli da ju više ne zovete za karte... Zovite Tomu: 098 246... 7. Henry se raduje Osijeku, Dario je suzdržan", započela je pa dodala:

"8. Šomen je iz Duge Rese, ali jedva čeka Osijek 9. Miran računa koliko je km do Osijeka 10. Hvala Voloder, vidimo se u Osijeku 29.09.".

"Kako si lijepa ženo", "Wow", "Goriš", "Posebno lijepa", "Predivna", "Ljepotice", samo su neki od komentara.

Koliko Severina voli publiku i publika nju više su puta pokazale njezine društvene mreže, a pjevačica često dijeli atmosferu sa svojih nastupa u kojima uživa.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity U bikiniju s tangama ponosno je pokazala rezultate estetskog zahvata i paparazzima servirala kadrove koji ubrzavaju puls!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput otkrivena trbuha i okružena dragim ljudima otkrila da ima razlog za slavlje: "Coming soon..."