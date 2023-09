Najtužnije lice svijeta iznenadilo je rijetkom mimikom i to u prisustvu čovjeka zbog kojeg je ovaj nadimak prati, mnogi se nakon ovog pitaju samo jedno!

Princeza Charlene nakon dugo vremena viđena je kako se smije u javnosti, a dogodilo se to u prisustvu princa Alberta, mnogi se pitaju trude li se opovrgnuti loše priče o rastavljenom životu.

Princeza Charlene i princ Albert već nekoliko dana obilježavaju 100. godišnjicu rođenja pokojnog princa Rainiera III.

Povodom toga, Monako održava razna događanja koja predvodi princ Albert, njegov sin, a društvo mu pravi i Charlene koja je pred fotografima čak zaigrala i golf u crnoj haljini koja do gležnjeva.

Fotografi su na princezi čak uhvatili i osmijeh koji u posljednjih godinu dana nismo gotovo nikad vidjeli, a ona i princ izmijenili su i nekoliko dodira što je javnost odmah nagnalo na razmišljanje.

Mnogi se pitaju žele li ovime opovrgnuti loše priče koje kruže već neko vrijeme, a to je da Albert i Charlene već neko vrijeme žive odvojeno.

Charlenein osmijeh mnoge je razveselio jer je već dobro poznato kako princezu prati nadimak najtužnijeg lica na svijetu. 2011. godine udala se za Alberta, a francuski mediji u to su je vrijeme nazivali i odbjeglom nevjestom jer je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no iz palače su to demantirali.

Princeza se prošle godine borila i s teškom dijagnozom zbog koje je četiri mjeseca provela na liječenju u Švicarskoj, a od obitelji je sveukupno bila razdvojena godinu dana jer je prije toga osam mjeseci boravila u Južnoafričkoj Republici.

