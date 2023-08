Šuškalo se da je pobjegla od supruga u drugu zemlju, no sada u njegovu zagrljaju izgleda sretnije nego ikad i baš je neobično vidjeti ju ovakvu!

Princ Albert i princeza Charlene snimljeni su kako uživaju na ljetovanju na Korzici sa svojom djecom, nakon glasina da je ona odselila u Švicarku.

Princ i princeza od Monaka, Albert i Charlene, sa svojom dječicom Jacquesom i Gabriellom trenutno uživaju na ljetovanju na Korzici gdje su ih snimili paparazzi.

Charlene, koju nazivaju najtužnijom princezom svijeta, na fotografijama izgleda sretnije nego ikad i snimljena je sa širokim osmijehom na licu u zagrljaju supruga, nakon šuškanja da je njihov brak na klimavim nogama.

Na plaži se opušteno i istezala, dok je Albert snimljen s opremom za ronjenje, a djelovali su opušteno i kao da baš uživaju u zajedničkom druženju.

Nedavno su se pojavile glasine da je Charlene odselila u Švicarsku i da viđa svog supruga samo zbog ceremonijalnih i službenih razloga, što je potaknulo nova nagađanja o njihovu razvodu.

Izvor blizak paru rekao je za francuski list Voici da su bivša olimpijska plivačica i sin Grace Kelly samo službeno par i da je Charlene obećala da će se vratiti u Monako samo kako bi sudjelovala u ceremonijama dvora i da može češće viđati djecu.

Inače, Charlene su najtužnijim licem prozvali još 2011. godine, kada se udala za supruga princa Alberta. Francuski su mediji u to su je vrijeme nazivali i odbjeglom nevjestom jer je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no z palače su to demantirali.

Princeza se prošle godine borila i s teškom dijagnozom zbog koje je četiri mjeseca provela na liječenju u Švicarskoj, a od obitelji je sveukupno bila razdvojena godinu dana jer je prije toga osam mjeseci boravila u Južnoafričkoj Republici.

