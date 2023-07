Misterij medenog mjeseca nakon njihovog kraljevskog vjenčanja i danas sve zbunjuje i ostalo je pravi misterij!

Princ Albert i princeza Charlene spavali su odvojeno već na medenom mjesecu, a detalji početka njihova braka ponovno su isplivali na površinu.

Većina ljudi doživljava medeni mjesec kao čarobno vrijeme i priliku da novopečeni supružnici provedu svaki trenutak

zajedno uživajući.

Međutim, čini se da to nije bilo tako u slučaju princa Alberta od Monaka i njegove supruge, princeze Charlene, koji su početak svog braka 2011. godine obilježili spavanjem u hotelima koji su međusobno bili udaljeni deset milja.

Na medeni su mjesec otputovali u Južnoafričku Republiku gdje ih je bio dočekao predsjednik, no audijenciju su, prema pisanju lokalnih novina, stigli u dva odvojena automobila što je sve zbunilo.

Misterij je postao još veći kada je otkriveno da je Albert odsjeo u hotelu Hilton u Durbanu, dok je Charlene spavala u hotelu Oyster Box u Umhlangi, što je itekako udaljeno. No unatoč nagađanjima, kasnije se ustvrdilo da je razlog bio jednostavan, princ je ostao u Durbanu jer je sljedećeg jutra rano imao sastanak i brinuo se da će se zaglaviti u prometu ako će putovati izvan grada.

"To je zato što je Albert prisustvovao konferenciji Međunarodnog olimpijskog odbora u Hiltonu. Konferencija je počela u 7 ujutro i Albert nije želio ustati nepotrebno rano i zaglaviti u prometu", izjavio je onda Otac tada novopečene princeze, umirovljeni prodavač fotokopirnih strojeva Mike Wittstock

Izvor iz palače Monaco kasnije je potvrdio da je iz praktičnih razloga bilo bolje da princ ostane u Hiltonu. Međutim, ni izvor ni gospodin Wittstock nisu objasnili zašto Charlene jednostavno nije ostala s njim u Hiltonu.

Novi skandal pojavio se samo nekoliko tjedana nakon vjenčanja, a navodna bračna idila prekinuta je nakon što je Albert bio uhvaćen u preljubu i postavilo se pitanje oko toga je li dobio još jedno dijete izvan braka. Tom se prilikom vratio iz Južne Afrike kako bi napravio test očinstva kako bi negirao takve tvrdnje.

Ova komplicirana pozadina teško da je pomogla vezi između Alberta i Charlene, koja se činila problematičnom i prije vjenčanja. Bilo je glasina da je Charlene već pokušala pobjeći iz Monaka i to u nekoliko navrata, od kojih je jedan bio samo dva dana prije njihova vjenčanja. Priča se da je Charlene pokušala otići u Južnu Afriku, gdje je živjela prije zaruka i to nakon što je čula da princ Albert ima treće dijete s ljubavnicom.

No navodno su je dužnosnici Monaka nagovorili da se vrati u zemlju posredujući u dogovoru i usuglasili su da će ona moći otići svojom voljom nakon što mu osigura legitimnog nasljednika jer niti jedno od njegove djece od prije, nije moglo biti prijestolonasljednik jer su rođeni izvan braka.

Dvije godine kasnije, princeza je prekinula šutnju o glasinama, zanijekavši da je željela otići i označila nagađanja kategoričkim lažima.

Fotografije s dana njihovog vjenčanja pokazale su Charlene u suzama, što je ponovno dovelo do glasina da je to povezano s Albertovom nevjerom, međutim, godinama kasnije rekla je da je to zato što je dan bio neodoljivo lijep.

U intervjuu za The Times rekla je: "Bilo je pomiješanih emocija zbog glasina i očito se nakupila napetost te sam briznula u plač odmah nakon ceremonije. A onda sam još jednom briznula u plač jer sam pomislila 'O ne, sad me cijeli svijet vidio kako plačem'.'

Međutim, unatoč teškom početku, a svim kasnijim nedaćama, princ i princeza ostali su zajedno i uskoro će proslaviti 12. godišnjicu braka. Roditelji su blizanaca, princeze Gabrielle i princa Jacquesa, nasljednog princa od Monaka, koji sada imaju osam godina.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ecija Ivušić pohvalila se predivnim vijestima: ''Hvala ti, živote, i hvala tebi, anđele!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kraljica Camilla zbog očitih je razloga bila hit na Wimledonu, ali morate vidjeti kako izgleda njezina sestra, koja joj nevjerojatno sliči!