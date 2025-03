Brit Awards odali počast Liamu Payneu, dirljiva video montaža rasplakala fanove

Brit Awards su emotivnim video zapisom odali počast Liamu Payneu, prisjećajući se njegovog života i karijere, dok su dirnuti gledatelji na društvenim mrežama izražavali tugu zbog njegove tragične smrti.

Brit Awards večeras su odali počast Liamu Payneu nakon njegove tragične smrti.

Domaćin Jack Whitehall predstavio je dirljiv crno-bijeli video montažni zapis u čast pjevaču One Directiona, koji je preminuo u listopadu.

Na velikim ekranima u londonskoj O2 Areni prikazani su isječci iz njegovoa života s obitelji, kao i snimke iz vremena kada je bio natjecatelj u showu "The X Factor" te član planetarno popularnog boybanda.

Dok su se prikazivale snimke Liama kako snima svoju verziju hita "Little Things", u pozadini je svirala pjesma One Directiona.

Montaža je uključivala i slike na kojima Liam drži svog sina Beara te fotografiju susreta s kraljicom Elizabetom II.

Gledatelje pred malim ekranima video je duboko dirnuo.

"Memorijal za Liama Paynea... plačem", "Počast Liamu Payneu bila je predivna. Suze su mi došle na oči, još uvijek je teško povjerovati da se to dogodilo. Trebao je biti tamo i nastupati", "Taj Liamov tribute bio je previše emotivan, dovoljno je bilo samo da izgovore njegovo ime i suze su već krenule", neki su od komentara.

S One Directionom, Liam je osvojio impresivnih sedam Brit Awards nagrada, a 2018. godine nastupio je na ceremoniji s Ritom Orom izvodeći njihovu suradnju "For You".

Sljedeće godine izveo je svoju pjesmu "Live Forever" u specijalnoj emisiji BRITs TV-a, koja je označila početak odbrojavanja do glavne ceremonije.

Podsjećamo, zvijezda One Directiona, 31-godišnji Liam Payne, preminuo je 16. listopada prošle godine nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu.

Rogelio "Roger" Nores i dva hotelska zaposlenika prvotno su bila optužena za ubojstvo iz nehaja, no žalbeni suci sada su ih oslobodili krivnje i preinačili raniju odluku o podizanju optužnice.

