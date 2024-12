Pokojni Liam nekoliko tjedana prije smrti snimio je pjesmu i posvetio ju bivšoj partnerici, 23 godine starijoj manekenki

Liam Payne snimio je pjesmu i posvetio ju Naomi Campbell, kratko vrijeme bili su u vezi.

Liam Payne je napisao i snimio svoju posljednju pjesmu kao posvetu svojoj bivšoj ljubavi supermodelu Naomi Campbell.

Bivša zvijezda One Directiona izlazila je s Campbell nekoliko mjeseci 2019. i počela je skladati pjesmu ''Closer to You'' nedugo nakon njihova prekida.

Početkom ove godine pjesmu je dovršio, mislio je da će biti njegov novi hit, ali izdati ju nije uspio.

''Liam i Naomi hodali su tri ili četiri mjeseca i, kao i sve stvari s Liamom, on je to shvatio vrlo ozbiljno. Bio je emotivan tip. Nisu imali veliki raskid, više su shvatili da njihova veza ne može trajati dugo jer su oboje žonglirali karijerama i puno putovali'', rekao je izvor, piše Daily Mail.

Liam u pjesmi pjeva kako je ona ta koja je otišla, kako i dalje osjeća njen parfem u sobi i da ju želi voljeti.

Izvor je pojasnio: ''Liam se našalio da je Naomin miris bio toliko karakterističan da ga je uvijek mogao osjetiti, čak i dugo nakon što je otišla.''

Pjesma je sada predana sudu u Buenos Airesu kao dio dokumenta od 91 stranice koji sadrži više od 400 dosjea. Njih su su sačinili odvjetnici koji zastupaju Liamovog bliskog prijatelja, argentinsko-američkog biznismena Rogera Noresa, koji je pod istragom nakon Liamove smrti.

O Liamovoj smrti već je snimljen i dokumentarac, u kojem govori konobar s kojim se Liam drogirao dvije noći prije smrti. Što mu je pjevač poklonio, pisali smo OVDJE.

Prije nekoliko dana procurile su i poruke koje je Liam poslao prije smrti, pogledajte ih OVDJE.

Samo nekoliko tjedana prije tragične smrti glazbenikov psihijatar poslao je upozorenje njegovu prijatelju, više o tome pročitajte OVDJE.

