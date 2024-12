Konobar otkrio što je radio s tragično preminulim pjevačem dvije noći prije njegove smrti

Braian Nahuel Paiz, konobar koji je posljednje noći provodio s Liamom Payneom, ispričao je detalje njihovih druženja.

Argentinski konobar koji je uhićen u vezi sa smrću Liama Paynea otkrio je nove šokantne detalje.

Braian Nahuel Paiz (24) rekao je da je upoznao Liama u restoranu u kojem je radio dvije noći prije nego što je umro, a vrijeme su proveli zajedno pijući viski i uzimajući kokain. Inače, uhićeni Braian pod optužbom je za opskrbu i prodaju narkotika, ali poriče bilo kakvu umiješanost u Liamovu smrt.

U novom intervjuu priznao je da ga, iako su zajedno uzimali kokain, nije prodao Liamu i od pjevača je prihvatio samo jednu stvar - crtež.

"Kažu da sam diler, da sam nosio drogu, da sam je prodavao. Ne, nisam je prodavao."

Na pitanje je li se konobar drogirao s Liamom, odgovorio je potvrdno, i prve i druge noći koju su proveli zajedno. Na pitanje koje droge, potvrdio je da su zajedno uzimali kokain.

"Nije ga bilo puno, ali popili smo nešto s viskijem." Dodao je da je kutija sapuna Dove, koja je primijećena na fotografijama mjesta zločina, bila u sobi, kao i nešto aluminijske folije. Novinar je pitao Paiza je li uzeo novac, što je on negirao rekavši da mu je Liam nudio i svoj Rolex, no on je to odbio.

Međutim, postojao je jedan predmet koji je prihvatio od Liama nakon što mu je ponuđen.

"Nisam ništa prihvatio, samo crtež koji je nacrtao koji je bio dio mojih očiju, nosa, usta'', rekao je i pokazao je na dio svog lica.

''On crta, ja crtam'', dodao je.

Ovo nije prvi put da je Braian progovorio kako bi oprao svoje ime. U razgovoru s novinarom Guillermom Panizzom na argentinskoj televiziji u studenom rekao je da je Liam koristio tajni račun na Instagramu za komunikaciju s njim.

''Nikad nisam Liama opskrbljivao drogom. Liamov prvi kontakt sa mnom bio je na mom radnom mjestu. Razmijenili smo detalje i vidjeli se kasnije te noći. Sve je to bilo normalno. Došao je iz svoje hotelske sobe po mene jer sam se izgubio.''

''Našli smo se i pustio mi je dio nove glazbe koju sprema. Čuo sam kako ljudi govore da se drogirao, ali istina je da je već bio pod utjecajem droge kad je došao u restoran u kojem sam radio i zapravo nije ništa jeo.''

Prije nekoliko dana procurile su i poruke koje je Liam poslao prije smrti, pogledajte ih OVDJE.

Samo nekoliko tjedana prije tragične smrti glazbenikov psihijatar poslao je upozorenje njegovu prijatelju, više o tome pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ivaniševići ovih dana imaju razloga za slavlje, Nives je objavila i fotografiju: ''Čestitke!''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Pjevač Parnog valjka pao s bine i završio u bolnici, poznato je u kakvom je stanju!

Pogledaji ovo Celebrity Je li to Hrvatska napokon dobila novu tinejdžersku zvijezdu? Viktor je sve oborio s nogu!

Pogledaji ovo Celebrity Šuput je imala poseban zahtjev za ovu neustrašivu djevojčicu: ''Dat ćeš mi broj!''

Pogledaji ovo Celebrity I mi smo se zaljubili u njihovu ljubav, a zbog njih se Bilman čak složio s Martinom Tomčić!

Pogledaji ovo Celebrity Nezaboravna izvedba Oliverove Cesarice: ''Može se reći da smo sad velike zvijezde!''