Oglasio se diler osumnjičen za smrt Liama Paynea: ''Dogovorili smo sastanak, zajedno smo to radili, ali nisam uzimao novac''

Braian Nahuel Paiz, konobar kojeg se sumnjiči da je Liamu Payneu prodao drogu zbog koje je ovaj kasnije pao s balkona, odradio je intervju za lokalnu televiziju.

Iako je tijelo Liama Paynea, bivšeg pjevača grupe One Direction, već u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi se sahranilo za koji dan, istraga o njegovoj smrti se nastavlja. Trenutni rezultati pokazali su kako on nije namjerno pao, već je bio u stanju smanjene svijesti zbog koje je sam pao s kobnog balkona.

Trenutno se tri osobe sumnjiče kako su 31-godišnjeg pjevača opskrbili drogom, a među njima je i konobar Braian Nahuel Paiz.

Paiz, koji je dao intervju za argentinsku televiziju, priznao je kako se u dva navrata drogirao s Payneom, ali negira da mu je probao drogu. U kontakt su došli 2. listopada, kada su se upoznali dok je Payne večerao s djevojkom Kate Cassidy.

"Razmijenili smo detalje i vidjeli se kasnije te noći. Sve je to bilo normalno. Došao je iz svoje hotelske sobe po mene jer sam se izgubio", izjavio je Paiz, dodajući kako mu je Payne dao da posluša nove pjesme koje je mislio objaviti.

Iako je jedan od osumnjičenih, tvrdi kako on nije u grupi koja mu je prodala narkotike.

"Drogirali smo se zajedno, ali nikada mu nisam donosio drogu niti sam prihvatio ikakav novac. Imam poruke u kojima mi nudi novac, jer je očito bio naviknut nuditi novac za sve, ali ja nikada nisam prihvatio ništa", poručio je Paiz. "Kada sam odlazio, htio mi je dati neke svoje stvari kako bih imao uspomenu na vrijeme provedeno s njim, ali ostavio sam ih iza televizora jer ih nisam želio uzeti. Bila je to neka siva trenirka i majica."

Ipak, otkrio je što je bilo kada ga je zadnji puta vidio živog: "Rekao sam Liamu da ga moj najbolji prijatelj želi upoznati jer je njegov fan. On je pristao, a nakon što sam otišao, pojavio se ispred mjesta gdje sam živio i uspio ući do pola zgrade, želeći da se vratimo u njegov hotel, ali rekao sam mu da ne mogu jer moram ići na posao. Trebao sam početi raditi u 11:30, ali morao sam doći ranije. To je bio zadnji put da sam ga vidio. Ušao je u svoj taksi i otišao."

Više o cijelom slučaju saznajte OVDJE.

Navodno zadnji video Liama Paynea prije konačnog pada možete pogledati OVDJE.

Jedna slika iz Liamove prošlosti je zaledila fanove na društvenim mrežama, o čemu više čitajte OVDJE.

Ovoga vikenda od 31-godišnjeg pjevača su se oprostili i obožavatelji u Splitu, o čemu više čitajte OVDJE. Proteklog tjedna od njega su se oprostili fanovi u Zagrebu, o čemu više možete saznati OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Život ove glumice obilježila je toksična veza s kolegom, a ulogu života donio joj je Sulejman, po čemu je Balkan i pamti!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi su primijetili promjenu na rukama Kate Middleton u posljednjem izlasku, nedavno to nije ovako izgledalo

Mini serija s Bryanom Cranstonom pravo je otkriće: "Trebalo mi je samo nekoliko trenutaka da se navučem"

Suprug natjecateljice Supertalenta otkrio njezinu zanimljivu poveznicu s kraljicom Elizabetom: ''Bila je glavna!''

Pogledaji ovo Celebrity Rita Ora slomila se na spomen Liama Paynea, koji je tragično poginuo: ''Unosio je toliko radosti...''

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić oglasila se o oštrom sukobu s Bilmanom: ''Nije tajna da...''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako su se Tomislav Tomašević i Ivana Kekin rasplesali na koncertu njezina supruga u Tvornici!