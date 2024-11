Martina Tomčić oglasila se o oštrom sukobu s Bilmanom: ''Nije tajna da...''

Martina Tomčić osvrnula se na posljednji sukob između nje i Davora Bilmana u Supertalentu.

U posljednjoj epizodi Supertalenta nastupio je plesni klub Modus, a nakon nastupa Martinin komentar naljutio je Davora Bilmana.

''Toliko sam vam zahvalna što ste se prijavili, prvo da mi evocirate uspomene na moj zlatni gumb, a drugo da svojim kolegama s ništa teksta potpišete što znači kad plešeš. Ja volim istaknuti koliko su plesači podcijenjeni i koliko je teško to čime se bavite'', zaključila je Martina Tomčić, a ta njezina izjava potaknula je na novi sukob između nje i Davora.

''Kad sve znaš, bi li mogla samo prokomentirati njihovu porukicu? Nijednu poruku nisi prokomentirala'', pitao je Davor Martinu, na što je ona odgovorila s "ne".

''Ajde ti sad pričaj'', poručila mu je Martina.

''A što bih ja to sad trebao pričati, što trebam o okretima nešto učiti ili?'' zanimalo je Davora.

''Pa dobro, mene zanima kako si ti doživjela poruku, objasni nam. Dobro, ako ne znaš, u redu je. Ono što znam jest da ste vi bili super i vrlo rado, ali samo zbog Martine, neću reći što sam ja doživio vašom koreografijom, ali ako želite mogu vam napisati na papir pa predati jer imam jako puno interpretacija kako sam doživio vašu koreografiju'', bio je Davorov komentar na nastup.

Kad su cure napustile pozornicu, nastavila se rasprava između Martine i Davora, a što su dalje govorili, pogledajte OVDJE.

O svemu tome sada se oglasila i Martina. Za naš portal rekla je:

''Iako već godinama sjedimo zajedno za sudačkim stolom 'Supertalenta', svi mi u žiriju imamo različite karaktere i zapravo često dođe do nekakvih neslaganja u mišljenjima jer svatko daje svoj sud prema nekakvom subjektivnom doživljaju. Nije tajna da te razlike u mišljenjima najviše dolaze do izražaja između Davora i mene, no naši mali televizijski 'sukobi' su nešto bez čega ne bih mogla zamisliti ovaj show. Ne bi bilo ovako zanimljivo da se oko svega složimo i, štoviše, drago mi je da mogu računati na Davora kao nekoga tko će mi kontrirati u nekim situacijama. Kad se kamere ugase, sve naše nesuglasice ostavljamo po strani, pa tako i ovaj put. Davorovu stručnost u domeni plesa apsolutno ne dovodim u pitanje, dapače, dokaz da se ipak oko nekih stvari slažemo jest činjenica da se moja kći pridružuje upravo plesnom klubu koji je on prepoznao prije nekoliko godina u 'Supertalentu' i nagradio ga zlatnim gumbom.''

Prije toga objavila je nekoliko priča na Instagramu te u njima otkrila kako njezina kći Rebeka sada pleše za plesni klub ''Dance Queen'', koji se prije dvije godine predstavio i u Supertalentu.

Inače, Rebeka se već godinama bavi plesom, a njezina mama voli se pohvaliti njezinim uspjesima na društvenim mrežama.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Život ove glumice obilježila je toksična veza s kolegom, a ulogu života donio joj je Sulejman, po čemu je Balkan i pamti!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Naš glumac zapanjio zadnjom izjavom na Instagramu pa se pokušao opravdati objavom još zanimljivije fotke!

Pogledaji ovo Celebrity Neobičan nastup Kanađanke u hrvatskom Supertalentu potaknuo lavinu reakcija: ''Pao sam sa stolice od šoka''

Pogledaji ovo Celebrity Talentiranu Luciju prozvali su ponosom Petrinje: ''Takva skromnost, a takav talent!''