Rita Ora slomila se na spomen Liama Paynea, koji je tragično poginuo: ''Unosio je toliko radosti...''

Na dodjeli nagrade MTV EMA voditeljica i pjevačica Rita Ora prisjetila se pokojnog prijatelja i kolege Liama Paynea.

U Manchesteru je održana dodjela nagrade MTV EMA, a najviše nagrada, njih četiri, odnijela je Taylor Swift. Kroz jednosatnu ceremoniju gledatelje je vodila Rita Ora, a u jednom se dijelu jedva suzdržavala od plača.

U pitanju je bilo prisjećanje na njezina kolegu i prijatelja, Liama Paynea iz grupe One Direction, čija je smrt 16. listopada šokirala glazbeni svijet.

"Samo želim izdvojiti trenutak da se prisjetim nekoga tko nam je bio jako, jako drag. Nedavno smo ga izgubili, a bio je važan dio MTV svijeta, mog svijeta, i vjerujem, svijeta mnogih od vas kod kuće, kao i svih ovdje večeras", poručila je Rita na rubu suza. "Liam Payne bio je jedan od najljubaznijih ljudi koje sam poznavala. Imao je ogromno srce i uvijek je bio prvi koji bi ponudio pomoć na bilo koji način na koji je mogao. Unosio je toliko radosti u svaku prostoriju u koju bi ušao i ostavio je dubok trag na ovom svijetu."

Rita Ora, koja je s Payneom imala hit singl "For You", saznala je za Liamovu smrt uoči koncerta u Tokiju. Nakon što je vijest obišla svijet, Ora je tijekom koncerta na projekciji emitirala zajedničke fotografije, a tijekom izvođenja "For You" nezaustavljivo je plakala. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Prije tog koncerta Rita se preko društvenih mreža oprostila od prijatelja, o čemu više čitajte OVDJE.

Ovoga vikenda od 31-godišnjeg pjevača su se oprostili i obožavatelji u Splitu, o čemu više čitajte OVDJE. Proteklog tjedna od njega su se oprostili fanovi u Zagrebu, o čemu više možete saznati OVDJE.

Više o cijelom slučaju saznajte OVDJE.

