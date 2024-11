Suprug natjecateljice MasterChefa otkrio njezinu zanimljivu poveznicu s kraljicom Elizabetom: ''Bila je glavna!''

Dok se još uvijek privikava na hrvatski jezik i kulturu, svoj glas na pozornici Supertalenta pustila je mlada pjevačica iz Ugande Lydia Štritof koja se u Hrvatskoj skrasila nakon što je njezino srce osvojio jedan Riječanin.

''Sviđa mi se burek, ćevapi, lepinje, kulen - ima previše opcija. U Hrvatsku sam došla zbog ljubavi, moj muž je Hrvat pa sam se preselila kako bi bili bliže jedno drugome. Poslao mi je zahtjev za prijateljstvo, a ja sam odgovorila nakon tri tjedna. I zaljubili smo se. U početku je najveći izazov bio jezik. Ponekad koristimo prevoditelj kada pričamo s njegovom mamom, ali uglavnom koristimo engleski i malo hrvatskog'', priča Lydia Štritof koja se svojim talentom došla predstaviti u show Supertalent.

''U slobodno vrijeme jako volim kuhati, nedostaje mi naša hrana, voljela bih jesti ugandansku hranu, prošle su već dvije godine otkad je nisam jela. Kad sam tek došla u Hrvatsku najveći izazov mi je bilo vrijeme. Nisam navikla na zimu. Kad je zima došla bila sam u šoku, tijelo mi se smrzlo. Općenito mi se svidjela Rijeka, jako je mirno i more je prekrasno, ljudi su ljubazni i puno bulje u mene, ali razumijem da je to to zato što sam crnknja'', iskreno je ispričala Lydia koja je otpjevala Rihanninu pjesmu.

''Zbilja ste bili nevjerojatni, i sviđa nam se način na koji okupirate cijelu pozornicu'', rekao joj je Fabijan.

''Dok sam vas gledala kako pjevate i način na koji se krećete, moram spomenuti da mi se jako sviđa kako ste se obukli večeras, zapravo sam zaboravila da sam u Hrvatskoj, sve igleda internacionalno'', poručila joj je Maja.

''Bilo je impresivno'', primijetio je i Davor.

''Ovo je bio jedan odličan internacionalni nastup za nas'', dodala je Martina, a onda je Igor došao na pozornicu i otkrio jedan zanimljiv podatak o Lydiji koji je podijelio njezin muž.

''Pjevala je kao glavno lice zbora, glavni solist, pred 80 tisuća ljudi za pokojnu krljicu Elizabetu'', otkrio je.

