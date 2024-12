Je li to Hrvatska napokon dobila novu tinejdžersku zvijezdu? Viktor je sve oborio s nogu!

U posljednjoj polufinalnoj epizodi showa Supertalent led je probio 13-godišnji pjevač Viktor Kolmar.

Ovaj veseli i zaigrani dječak na audiciji se predstavio izvedbom pjesme ''Pjesme pišem'' čiji je autor njegov otac, a za polufinale showa Supertalent Viktor Kolmar pripremio je poznati megahit Dine Jelusića kojim je još jednom rastopio srca publike i žirija.

''Audicija je prošla jako dobro, zabavio sam se, osjećao sam se ispunjeno. Kad sam čuo Maju, bio sam jako sretan i jako me razveselila. Nisam mislio dobiti takve komplimente od Martine, srce mi je bilo puno dok sam čuo nju. Kad sam izašao s pozornice srce mi je bilo veliko kao kuća, pjevam po cijele dane. U polufinalu se osjećam jako sretno, slijedi jedna pjesma od Dine Jelusića, svi je znate'', najavio je Viktor prije svog nastupa.

''Ja sam se ustala plesati jer Viktore, toliko si me ponio. Izbor pjesme, nastup, tvoja izvedba. Cijeli nastup je bio toliko dobro osmišljen. Nama već dugo dugo fali prava tinejdžerska zvijezda, i ja mislim da ćete se svi složiti da je ovo bio jedan nastup prave tinejdžerske pop zvijezde koju Hrvatska treba'', komentirala je Maja Šuput.

''Meni je Viktorov nastup bio da mi je tjeralo suze na oči od ljepote, od dragosti, od veličanestvenosti tvog talenta. Taj tvoj vokal čisti, koji funkcionira u svim lagama, ta tvoja nonšalantnost kad sjedneš za taj klavir, kontroliraš situaciju, ti imaš apsolutno sve, samo ti fali još menadžer'', zaključila je Martina Tomčić.

''Od prvog tona si nas imao u potpunosti, sve ostalo je bila tvoja igra. I jako mi se to sviđa jer nama odraslima si napravio kao, hoće me pogledat, hoće me pogledat. Sviđa mi se jako da si pjevao pjesmu od našeg jako velikog pjevača, i bravo na tome, stari, jako si dobar'', zaključio je Fabijan.

