Srpska pjevačica otvorila dušu o nasilju u bivšoj vezi: ''Dok sam dobivala batine, mislila sam...''

Goca Tržan progovorila je o nasilju koje je proživljavala u jednoj svojoj ljubavnoj vezi. Priznala je da su joj se događale jako strašne stvari.

Srpska pjevačica Gioca Tržan progovorila je o zlostavljanju u bivšoj vezi. Naglasila je kako nije riječ o njenom bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću.

"Poslije prvog udarca sam se borila, onda sam otišla, a potom sam se vratila. To je isprva bilo unošenje u facu i onda davljenje. Nije ni bilo jutra pošto nisam spavala. Bilo je strašno, to je bila ozbiljna patologija. U nekim trenucima nas je ta agresija spajala na neki način, misliš da je to ljubav, a ispričava ti se da više nikada to ne bi napravio", prisjetila se pjevačica, piše Kurir.

"Dok sam dobivala batine, mislila sam da me voli. U stvari, mislila sam da će me zavoljeti ako ga promijenim. Ali onda sam shvatila da nijedna žena neće uspjeti promijeniti muškarca", dodala je.

Tržan je na sceni od devedesetih kada je nastupala s grupom Trap 001. Prvi solo album izdala je 1999. godine pod naslovom "U niskom letu" i otada samostalno žari i pali scenom.

Neki od njezinih hitova su "Stoperka", "Gluve usne", "Žena za jednu noć", "Strašilo", "Zagrli", "Haljina" i duet "1200 milja", koji je snimila s Tošem Proeskim.

Što se tiče njezina privatnog života, Goca je u sretnom braku s 14 godina mlađim bubnjarom Radomirom Novakovićem Rašom. Iz prvog braka s Ivanom Marinkovićem ima kćer Lenu.

