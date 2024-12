Poslušajte novu Severininu pjesmu koju je posvetila svom sinu: ''Za sve majke koje se bore!''

Severina je objavila pjesmu koju je sama napisala, a pjesma nosi naziv ''Tako ti je, sine moj''.

Kao najznačajnija regionalna zvijezda, Severina nije poznata samo po svojim pjesmama, nego i po tome da se ne boji reći što misli. Ne samo da se ne boji reći što misli, nego svoju popularnost koristi kako bi pomogla slabijima, poniženima, posramljenima, ona je njihov glas. Sama je prošla, odnosno još uvijek prolazi, više od 10 godina borbe sa sustavom.

Dugo je publika čekala i poticala ju da se vrati u kantautorske vode, još od pjesme ''Ostavljena''. Sada je objavila pjesmu koju je sama napisala – ''Tako ti je, sine moj''.



"To je pjesma o svima, jedna lekcija majke koju govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih 'istresla' iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog 'proceduralne pogreške'. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo ni do čega, pa sam ju ostavila po strani. Ali sad sam je završila potaknuta svim ovim što se događa. Ovo je za sve majke koje se bore za svoju djecu, sve očeve koji ne znaju svojim djevojčicama objasniti ako ih netko maltretira u školi. Ovo je pjesma za naše umirovljenike koji jedva sklapaju kraj s krajem, za naše prosvjetne radnike koji štrajkaju, liječnike, medicinske sestre koje imaju teške uvjete rada i male plaće. Ovo je i za branitelje, ovo je pjesma i za hrabre studente u Srbiji koji su se pobunili protiv diktatorskog režima, a podržali su ih hrvatski studenti. Ovo je pjesma za sve koji će se u njoj naći…'', izjavila je Severina.

''Ovu tvoju pjesmu staviti u škole za lektiru, samo je jedan od komentara i reakcija na društvenim mrežama nakon sinoćnje premijere.

