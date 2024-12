Princeza Kate odbija provesti Božić s kraljevskom obitelji, a razlog bi mogao biti događaj iz davne 2006.

Kate Middleton i princ William nisu prisustvovali predblagdanskoj večeri, ovo bi mogao biti razlog.

Princ William i Kate Middleton ove godine nisu prisustvovali tradicionalnom predbožićnom ručku u Buckinghamskoj palači, piše Daily Mail.

Razlog njihovog izostanka nije poznat, a William i Kate već su najavili da će blagdane provesti s djecom u njihovom domu, palači Sandringham.

Strani mediji pišu kako bi za njihov izostanak mogao biti razlog jedan događaj iz davne 2006. godine.

Naime, pokojna kraljica Elizabeta napravila je potez bez presedana i prvi put pozvala djevojku, partnericu princa Williama, Kate Middleton na božićni ručak. Svi su se tada iznenadili jer je običaj bio da se na ručkove pozivaju samo vjenčani parovi, a ono što je mnoge još više iznenadilo bila je činjenica da Kate Middleton poziv kraljice odbila.

Princeza Diana nije bila pozvana 1980., samo dva mjeseca prije nego što su objavljene njezine zaruke s Charlesom.

William i Kate upoznali su se još na studiju, a 2006. godine već su pet godina bili u ozbiljnoj vezi. U svojoj biografiji Battle Of Brothers, povjesničar Robert Lacey napisao je: ''Do 2006. par je bio u ozbiljnoj vezi veći dio pet godina. Ipak, kada je William pozvao Kate da mu se pridruži te godine u Sandringhamu na tradicionalnom božićnom ručku kraljevske obitelji, ona je odbila. Bilo je to prvi put da je kraljica uputila takav poziv neregistriranoj 'djevojci', ali Kate je imala svoj pogled na taj prekid tradicije: išla bi u Sandringham na Božić samo kad bi bila zaručena i nosila prsten dokaži to.''

Svojevoljno Kateino 'ne' pokazalo je da je spremna poštivati tradiciju i čekati dok ne dođe pravo vrijeme. Nije bila spremna pregaziti povijest u žurbi da se uda za kraljevsku obitelj.

