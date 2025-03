Život ga nije mazio, a sad je svoju snagu odlučio iskušati u Survivoru: ''Naučiš se...''

Niki Vranić za sebe kaže da je pomalo drugačiji od ostalih ljudi, a uskoro ćemo ga gledati u Survivoru.

U ponedjeljak 3. ožujka na male ekrane vraća se nova sezona Survivora. Brojni izazovi čekaju nove kandidate, a jedan od njih je i 28-godišnji fizioterapeut Niki Vranić s kojim smo razgovarali prije ulaska u show.

Kako je pala odluka da se prijavi u Survivor?

"Htio sam se prijaviti na neki show, a odluka je pala na Survivor jer sam htio neki show gdje su sportske osobine uključene, ne da samo boravim u nekoj zatvorenoj kući."

Niki Vranić, Survivor - 2 Foto: Nova TV

Što će mu biti najteže u ovom izazovu?

"U Survivoru svakako mislim da će biti najteži manjak hrane jer, gledajte, ja sam čovjek od skoro dva metra i preko 90 kg, s vrlo malo masti. Kad ostanem bez šećera bojim se što ću onda trošiti."

A kako su reagirali njegovi bližnji na odluku da ide u Survivor?

"Pa prvo je bilo iznenađenje nemoj zezat i slično, ali moji bližnji znaju da sam ja ptica skitalica i do sada sam mnogo putovao, bio u avanturama, došao doma i rekao: ''Mama, eee znaš što ću sad?''. Tako da možda i očekivano, da im kažem da sam osvojio put na mjesec, ne bi se previše čudili. Mali problem je što sam zadnji Survivor gledao prije 15-ak godina, a što me sada čeka nemam pojma."

Niki Vranić, Survivor - 8 Foto: Nova TV

Što gledatelji ispred malih ekrana mogu očekivati od njega?

"Ja sam dosta ekscentričan lik, pomalo drugačiji od drugih, ali sam komunikativan, volim uveseljavati, plesati i pjevati, pa se nadam da će biti toga, a tko zna, možda ću i plakati. Lako se veseliti sitog trbuha, a možda vidimo i onu drugu krajnost."

Ima li već taktiku za pobjedu u showu ili će pustiti da sve ide svojim tijekom?

"Pa taktike nemam, bit ću iskren jer bilo bi me sram da muljam i varam da bi pobijedio, tako da moja taktika će biti - budi dobar, pa i slučajno ako ne pobijediš, dobro je... Ne bih volio kad izađem da me ljudi ne vole jer sam muljator, a kao imam totem u ruci - i da ga ne dobio, bit ću častan."

Niki Vranić, Survivor - 10 Foto: Nova TV

Niki je imao razna zanimanja, od zidara, šumara, a radio je i u pogrebnom poduzeću. Koji posao je za njega bio najzahtjevniji, i zašto?

"Ja sam naučio biti radnik, radio sam svašta da bih zaradio jer nam nije bilo bajno, nisam želio čekati doma samo masaže, pa sam radio što je trebalo. Mnogi bi pomislili da mi je možda najzahtjevnije bilo pogrebno poduzeće, ali nije, naučiš se, čudno zvuči, ali tako je. Netko ode u dućan i odradi svoje sate na blagajni , ja isto tako pokopam osobu, zvuči sablasno, ali na kraju je to posao kao i svaki drugi."

Glumio je i u filmovima i serijama, a otkrio nam je i u kojima.

"Kao klinac sam počeo statirati u filmovima i serijama, već s 15 godina sam sudjelovao u raznim projektima, radio po 12 sati za male novce, a onda mi se pokazala mogućnost da kao model imam neke zadatke u filmovima, od egipatskih, mađarskih, čak holivudskih, pa sam se tako kratko pojavio u filmu Hitman's Wife's Bodyguard u kojem glume Selma Hayek, Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson. Tu su i neke domaće reklame za neke trgovačke lance i slično."

Niki Vranić, Survivor - 7 Foto: Nova TV

A kako uspijeva uskladiti sve obveze?

"Pa gledajte ja sam skitnica i zbilja me ne drži mjesto, iskreno ubuduće volio bih raditi jedan posao, pošto sam biznismen po prirodi, želim se usredotočit na jednu točku jer je teško živjeti ovakav život, ali što da kažem, vode me avanture, moj svaki dan je ekstra zanimljiv, tako da Niki nađe mjesta za sve, k tome puno se družim i putujem."

Što mu je najveća motivacija u životu, ili tko?

"Najveća motivacija u životu mi je moja majka Mira koja je unatoč tome što je udovica i bila je sama, s jednom plaćom sve magično ostvarivala, od naših potreba do životnih potreba, grebala i išla kroz trnje za nas, ona mi je motiv da uspijem u životu i da joj bar malo vratim jer kako je ona uspjela kroz mnoge muke, mogu i ja..."

Niki Vranić, Survivor Foto: Nova TV

Prije ulaska gledateljima ispred malih ekrana rekao je:

"Gledateljima poručujem neka se vežu jer polijećemo. Nisam siguran što mogu očekivati, no jedno znam, a to je da će nas biti od mlađih do starijih od mirnih do živahnih, a ja se nadam se pozitivi. Nekako sam siguran da će biti najbolja sezona do sada."

