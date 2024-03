Princ Albert oglasio se o skandalu zbog kojeg je proglašen slabićem: "Charlene je bila jako uzrujana i tužna!"

Princ Albert je u novom intervjuu komentirao nedavne medijske napise o rasipnosti u njegovoj obitelji, a dotakao se i svojeg braka s princezom Charlene.

Princa Alberta od Monaka svjetski mediji proglasili su slabićem koji novcem pokušava kupiti obiteljski mir, nakon što su nedavno u javnost procurili njegovi tajni financijski podaci, piše Daily Mial.

Francuski mediji objavili su takozvane "tajne bilježnice" bivšeg računovođe monegaške kraljevske obitelji Claudea Palmera, koje su otkrile detalje rasipnog trošenja novca princeze Charlene i princa Alberta.

Među ostalim je navedeno i kako je Albert svake godine trošio milijune s tajnog francuskog bankovnog računa kako bi ih uplatio svojim bivšim ljubavnicama i djeci, i to džeparce od 344 tisuće funti godišnje. Charlene je pak uložila 826 tisuća funti u preuređenje svoje vile za odmor u Calviju, na otoku Korzici, a potrošila je i 860 tisuća funti za uređenje svog ureda u Monte Carlu.

Sada je Albert, povodom svojeg 66. rođendana, progovorio o ovom skandalu u intervjuu za Paris Match.

"Srećom, moja je obitelj cijelo vrijeme bila uz mene i obasipala me ljubavlju", rekao je princ, a zatim je spomenuo i suprugu Charlene.

"Charlene je bila jako uzrujana i tužna zbog određenih stvari koje su izašle u medijima. Tješili smo jedno drugo. Vratila se mnogim svojim aktivnostima, preuzela je više javnih angažmana, na oduševljenje svih", izjavio je.

Dokumenti koji su procurili također optužuju kraljevsku obitelj za zapošljavanje ilegalnih imigranata.

Brak Alberta i Charlene od samo je početka pod povećalom javnosti, jer se ona udala u suzama, a u to su je vrijeme francuski mediji nazivali i odbjeglom nevjestom jer je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no iz palače su to demantirali.

Charlene, koju nazivaju i "najtužnijom princezom", u zadnje vrijeme sve je češće nasmijana u javnosti, a promjena se dogodila nakon što su se prošlo ljeto pojavile glasine da živi odvojeno od supruga i da većinu vremena provodi u Švicarskoj. Njemački list Voici tada je izvijestio da zajedno odgajaju svoje osmogodišnje blizance Jacquesa i Gabrielle, ali da je njihov brak samo privid i da su par samo na papiru.

No, Charlene je te glasine demantirala, a otad se ona i Albert silno trude u svojim zajedničkim izlascima odati dojam sretnog para.

"Ako postoji tisuću mojih fotografija s nekog događaja, odaberu jednu na kojoj gledam dolje ili se ne smijem - i onda kažu da izgledam neugodno ili nesretno. Osjećam se kao da stvaraju određenu priču. S našim brakom sve je u redu. Glasine su mi naporne i iscrpljujuće! Jednostavno ne mogu shvatiti odakle te glasine dolaze. Čini mi se kao da određeni mediji ili ljudi žele vidjeti naš prekid", izjavila je princeza u rujnu prošle godine u intervjuu koji je dala za jednu televizijsku kuću u svojoj rodnoj Južnoafričkoj Republici.

