Život pun tragedija i skandala: Kraljevska obitelj koju se povezivalo s jednom kletvom

Obitelj Grimaldi često se nalazila na naslovnicama medija zbog svojih skandala, no stanovnike Monaka to ne brine pretjerano.

Obitelj Grimaldi jedna je od najdugovječnijih dinastija u Europi, koja malom kneževinom Monakom vlada od 1160. godine.

Tijekom stoljeća, ni ona nije ostala imuna na mnoge tragedije, loše brakove, nesreće i slično, a sve se povezivalo s jednom kletvom koju je bacila jedna žena koju je silovao jedan Grimaldi prije mnogo godina. Usprkos tome, dinastija je opstala do današnjih dana, a neki od njih dio su jetseta još od mlađih dana.

Galerija 19 19 19 19 19

Albert II. i princeza Charlene - 1 Foto: Afp

Albert II. i princeza Charlene - 2 Foto: Afp

Svojedobno najpoželjniji neženja bio je današnji knez princ Albert II., koji je na prijestolje došao 2005. nakon smrti oca Rainiera III. Prije nego je zavladao ovom kneževinom, bavio se bobom te je čak pet puta nastupao na Zimskim olimpijskim igrama. I prije braka s južnoafričkom plivačicom Charlene Wittstock imao je mnoge afere, iz kojih je dobio dvoje djece - Jazmin Grace Grimaldi s Tamarom Jean Rotolo i Alexandrea Grimaldija s bivšom stjuardesom Nicole Coste.

Prije nego je postala supruga vladara jedne od najbogatijih država svijeta, Charlene Wittstock je bila vrsna plivačica rođena u današnjem Zimbabveu, no svoju sportsku karijeru ostvarila je s Južnom Afrikom, za koju je nastupala na Olimpijskim igrama. Iz plivanja se povukla 2007., godinu dana prije nego je prvi puta viđena s Albertom.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 8 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 3 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 6 Foto: Afp

Vjenčali su se 2011., a još uvijek se u medijima spominje priča kako je večer prije svadbe umalo odustala zbog Albertove moguće afere. Do vjenčanja, na kojem je Charlene snimljena u suzama, ipak je došlo, a par je u prosincu 2014. dobio dvoje djece - Gabriellu i Jacquesa, koji će jednog dana naslijediti oca na prijestolju.

Albert je jedini sin Rainiera III. i nekadašnje glumice Grace Kelly, koja je poginula u stravičnoj prometnoj nesreći 1982. godine. Nekadašnji kraljevski par, čije je vjenčanje 1956. inspiriralo mnoge buduće svadbe i vjenčanice, imao je još i dvije kćeri Caroline i Stéphanie, a kao i njihov brat, i dvije princeze su često izazivale glavobolju svojim roditeljima i mnogo materijala za pisanje svjetskih medija.

Obitelj Grimaldi - 3 Foto: Afp

Obitelj Grimaldi - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!

Najstarija Caroline (68) od majčine smrti je bila de facto prva dama Monaka, do braka Alberta i Charlene. Govori nekoliko jezika i obrazovala se na prestižnim institucijama u Francuskoj, a u osamdesetima i devedesetima bila je bok uz bok princezi Diani po pitanju fotografiranja. Caroline je predsjednica brojnih kulturnih institucija u Monaku, a koliko ima dobar stil, pokazuje i to da ju je Karl Lagerfeld smatrao svojom muzom i bliskom prijateljicom.

Udavala se triput, no i sama je doživjela brojne tragedije iz kojih se morala izdignuti. Njezin drugi suprug Stefano Casiraghi poginuo je u bizarnoj nesreći na gliseru, ostavivši ju s troje male djece. Kasnije se udala za princa Ernsta Augusta od Hannovera, s kojim je dobila kćer Alexandru, no njih dvoje od 2009. žive odvojeno.

Obitelj Grimaldi - 4 Foto: Afp

Obitelj Grimaldi - 3 Foto: Profimedia

Albertova mlađa sestra Stéphanie (60) odmalena je bila poznata kao divlje dijete obitelji Grimaldi. Kada je imala 17 godina, vozila s majkom princezom Grace kada su doživjele prometnu nesreću u kojoj je bivša glumica smrtno stradala, a Stéphanie preživjela uz teške ozljede. Godinama je pratila kontroverza i pitanja je li ona možda vozila, što je sama više puta negirala, a službena istraga utvrdila je kako je Grace doživjela srčani udar nakon čega su sletile s ceste.

Obitelj Grimaldi - 1 Foto: Afp

Camille Gottlieb Foto: Instagram

Često je odbijala tradicionalne kraljevske protokole, a to je pokazala i svojim aktivnostima. Snimila je pjesmu "Ouragan", koja je postala europski hit, duetirala je s Michaelom Jacksonom, imala vlastitu kolekciju kupaćih kostima, živjela u cirkusu jer je bila u vezi s trenerom slonova i akrobatom. Hodala je s mnogo poznatih muškaraca, no u njezinom životu su dvije značajne veze i to - s tjelohraniteljima. S prvim Danielom Ducruetom započela je vezu 1992., a do vjenčanja 1995. već su imali dvoje djece, koji nisu bili uključeni u nasljedni niz. Kraj braka je došao 1996., a 1998. dobila je kćer Camille, kojeg je dobila sa svojim šefom osiguranja Jeanom Raymondom Gottliebom. Jedno vrijeme je bila udana za portugalskog akrobata Adansa Lopeza Peresa, no od razvoda 2004. nije bila u vezi.

Iako ne toliko u javnosti kao njihovi britanski pandani, obitelj Grimaldi sastoji se od zanimljivih individua koji su na različite načine punili naslovnice svjetskih medija.

Charlene je ove godine svom suprugu čestitala 20 godina vladavine, a više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Internet je poludio na seksi božićno izdanje poznate Splićanke: ''Nema dalje!''

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj prvi put nakon pet mjeseci uživao u jednostavnom luksuzu