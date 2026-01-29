Ogrlica vrijedna pravo bogatstvo bila je glavni modni detalj na vratu glumačke zvijezde

Margot Robbie zasjala je na premijeri "Orkanskih visova" noseći dijamantnu ogrlicu Elizabeth Taylor vrijednu osam milijuna dolara.

Margot Robbie nosila je jedan od najpoznatijih komada nakita Elizabeth Taylor na losanđeleskoj premijeri filma "Orkanski visovi" u srijedu navečer, gdje joj je društvo pravio atraktivni kolega Jacob Elordi.

Glumica nominirana za Oscara (35) u filmu redateljice Emerald Fennell tumači glavnu ulogu Catherine Earnshaw u provokativnoj, R-označenoj adaptaciji slavnog romana Emily Brontë, dok 28-godišnji Elordi igra njezinu ljubav Heathcliffa.

Margot Robbie - 5 Foto: Profimedia

Na svjetskoj premijeri održanoj u kinu TCL Chinese Theatre Robbie je zablistala na crvenom tepihu u spektakularnoj couture haljini kuće Schiaparelli. Ipak, pravu je pozornost ukrala dijamantna ogrlica Taj Mahal Elizabeth Taylor, čija se vrijednost procjenjuje na oko osam milijuna dolara.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte tko je sve stigao: U Beogradu održana premijera hrvatskog hit-filma koji obara sve rekorde!

Robbie je nosila sjajni privjesak u obliku srca visoko oko vrata, dok je zlatni lanac padao niz njezina leđa. Ogrlicu je Taylor prije 54 godine za 40. rođendan poklonio njezin peti suprug, Richard Burton, a danas je riječ o jednom od najprepoznatljivijih komada iz legendarne kolekcije nakita slavne holivudske dive.

Margot Robbie - 4 Foto: Profimedia

Margot Robbie - 3 Foto: Profimedia

Vintage ogrlica savršeno se uklopila uz haljinu bez naramenica s nude iluzijom i crnom čipkom. Suknja je pratila liniju tijela australske ljepotice, a zatim se širila u dramatičnu siluetu sirene. Izrađena od crnog baršuna, postupno je prelazila u tamnocrvenu nijansu, kao suptilna referenca na mračnu atmosferu filma.

Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia

Nakon samostalnog poziranja Robbie se pridružila Elordiju, a glumački par, koji je priznao da su "opsjednuti" jedno drugim, izazvao je oduševljenje obožavatelja držeći se za ruke.

Margot Robbie - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Znate li odakle vam je poznato lice šarmantnog glumca iz nove ledene romanse?

Iako je kemija među njima očita, oboje su u vezama. Robbie je od 2016. u braku s filmskim producentom Tomom Ackerleyjem (35), s kojim ima jednogodišnjeg sina, a zajedno su osnovali produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment, koja stoji iza filma "Orkanski visovi". Ackerley je ponosno stajao uz suprugu u klasičnom crnom smokingu.

Galerija 29 29 29 29 29

Elordi je, pak, u povremenoj vezi s Olivijom Jade Giannulli (26) od 2021., no ona se nije pojavila na premijeri.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Naša glumica podijelila je s nama iskustvo poroda od 17 sati: ''Jako je boljelo, ali nekako to sve zaboraviš''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severini je ova osoba bila oslonac u najtežim trenucima: "Uvijek te gledam kao da si moje dijete..."

Pogledaji ovo Celebrity Upoznajte izvođača koji je ispisao povijest Dore: Natjecao se i u Supertalentu!