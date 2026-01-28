Naša glumica podijelila je s nama iskustvo poroda od 17 sati: ''Jako je boljelo, ali nekako to sve zaboraviš''

U razgovoru s našom Mateom Slogar Mada peršić kako je bilo bebu odvesti na koncert klape Intrade, kako se osjećala tijekom dugog porođaja i razmišlja li o drugom djetetu.

Prije pet i pol mjeseci glumica Mada Peršić postala je majka djevojčice koju je nazvala Dama. Mada u majčinstvu pliva kao riba u vodi, a priznaje da se sada još više zaljubila u partnera Darka, koji je baš onakav otac kakvim ga je zamišljala.

Kako se Mada snalazi u majčinstvu?

''Super, uživamo s bebom...baš uživam u njezinim prvi koracima, iako nisu koraci još, ali njezinim prvim mjesecima'', govori Mada, koja nam je ispričala svoje iskustvo poroda.



''Pa iskreno bilo je puno teže nego što sam mislila, trajalo je 17 sati, jako je boljelo, ali nekako to sve zaboraviš i sad da moram opet rodit bi nekako znala što me čeka. Sad je tu Dama i sve je dobro.''

Kako to da je odlučila kćer nazvati Dama?

''Pa to sam se ja prije zezala kao kombinacija Darko i Mada i tako mi je sve to s vremenom bilo simpatično i mislim si bit će baš posebna''.

Bebu je uvrstila u sve dijelove života, iše su zajedno i na koncert.

''Pa da, ja uvijek procijenim i to je bio romantičan koncert u VIP loži i ja sam mogla tamo i dojit i tako, bilo je mirno i njoj se jako svidjelo. Htjela sam joj stavit i slušalice, ali nije htjela. Imali smo i jedno veliko obiteljsko okupljanje s 44 ljudi, ali ja uvijek pazim na nju gdje je i da joj je ugodno.'', priča Mada.

Nedostaje li Madi posao?

''Pa ne, nije posao zec neće pobjeć. Darko mi jako pomaže, baš smo 50:50 i totalno je otac kakvog sam zamišljala. Kad ih gledam zajedno baš se raznježim i tko zna možda ćemo imat još djece''.

Je li više na Madu ili na Darka?

''Pa iskreno izgledom je isti on kao da si njegovu glavu stavio na malo tijelo. A karaterno je meni sličnija, baš je mala haharica iako se zove Dama i to sam nekako i predosjećala -totalna neka suprotnost''.

