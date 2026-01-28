Severini je ova osoba bila oslonac u najtežim trenucima: "Uvijek te gledam kao da si moje dijete..."

Severina je dirljivom objavom na Instagramu čestitala rođendan svojoj bliskoj prijateljici Vedrani Vasić.

Severina je na Instagramu raznježila pratitelje posebnom rođendanskom čestitkom upućenoj svojoj dugogodišnjoj prijateljici i suradnici Vedrani Vasić.

Uz emotivnu snimku njihovih zajedničkih trenutaka, pjevačica je još jednom pokazala koliko joj njihovo prijateljstvo znači.

"…jer uvijek te gledam kao da si moje dijete, ona koju sam zvala 'pametnica'… i zbog toga Vedrana nije slučajno baš Vedrana, al' taj vodenjak u znaku. Sretan rođendan, mila", napisala je Severina, a objava je ubrzo izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Njihova bliskost nije novost za pratitelje jer Severina nikada nije skrivala koliko joj je Vedrana važna. Osim što dijele snažno prijateljstvo, nedavno su zajedno uživale i na putovanju u Beču, gdje su im se pridružili Severinin sin Aleksandar i nećakinja Mia Popović, dodatno zaokruživši trenutke ispunjene bliskošću i smijehom.

Severina i Vedrana Vasić - 1 Foto: Instagram

Inače, Vedrana često pjevačici čini društvo na putovanjima, poslovnim, ali i privatnim, a autorica je i knjige "Dobrodošao u klub" iz 2014. godine, koja je Severinu predstavila u dotad nepoznatom svjetlu.

Severina i Vedrana Vasić - 3 Foto: Instagram

Uz pjevačicu je bila i tijekom pravne bitke za sina, razvoda s Igorom Kojićem te u brojnim drugim problemima.

Vedrana i Severina poznaju se još od Vedranine 12. godine, a fotografiju iz tih vremena koja je jednom prilikom rasplakala Severinu pogledajte OVDJE.

