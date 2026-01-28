Poznati pjevač proglašen krivim za silovanje, čega ga zatvorska kazna

Bivši pjevač Spandau Balleta Ross Davidson proglašen je krivim za silovanje i pokušaj silovanja više žena te mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

Bivši frontmen grupe Spandau Ballet suočava se s mogućnošću zatvorske kazne nakon što je proglašen krivim za silovanje jedne žene i pokušaj silovanja druge.

Ross Davidson (37), koji je nastupao pod umjetničkim imenom Ross Wild, glumio je u londonskom mjuziklu "We Will Rock You", posvećenom grupi Queen, a 2018. godine nastupao je i kao pjevač popularnog benda Spandau Ballet iz 1980-ih.

Porota na sudu Wood Green Crown Court čula je kako je glazbeni kazališni glumac, tekstopisac i pjevač rođen u Aberdeenu počinio napade jer je smatrao da može dobiti "seks na zahtjev".

Davidson, koji živi u Finchleyju u sjevernom Londonu, izjasnio se nevinim po optužbama za silovanje žene u Londonu u ožujku 2015. godine te pokušaj silovanja i seksualni napad na drugu ženu na Tajlandu u prosincu 2019., tvrdeći da su njegovi postupci bili sporazumni.

U srijedu je porota, nakon više od 11 sati vijećanja, donijela presudu kojom je proglašen krivim po svim točkama optužnice.

Ranije je priznao krivnju za kazneno djelo voajerizma u prosincu 2019. godine, nakon što je na njegovu mobitelu pronađena snimka na kojoj je potajno snimao ženu dok je spavala u Tajlandu.

Tužitelj Richard Hearnden rekao je da je Davidson smatran svojevrsnim seks-simbolom, no dvije žene tvrde da je imao mnogo mračniju stranu koju u početku nisu primijetile.

"Imao je uspjeh, glazbeni talent i smatran je šarmantnim i karizmatičnim, ali upravo zato što Ross Davidson očekuje seks na zahtjev, poseže za silovanjem i seksualnim napadom ako ne dobije ono što misli da mu pripada", rekao je Hearnden.

Davidson, koji je žene upoznao putem aplikacije za upoznavanje Tinder, tvrdio je da su svi seksualni odnosi bili sporazumni. Sebe je opisao kao seksualno pozitivnu osobu, rekavši sudu da se radi o otvorenom dijalogu, otvorenosti prema tuđim sklonostima i spremnosti na isprobavanje različitih seksualnih interesa.

To je, prema njegovim riječima, uključivalo ropstvo, vezivanje, grupni seks, a priznao je i da je jednom ili dvaput sudjelovao na seks-zabavi.

Žrtva silovanja ispričala je poroti da ju je Davidson napao dok je spavala u njegovu krevetu te da se osjećala bespomoćno i prestrašeno reagirati. Prije napada, rekao joj je da mu se sviđa ideja seksa s lutkom, osobom u bespomoćnom stanju, nekim tko se ne miče.

Porota je također čula da joj je bez dopuštenja stavio seksualnu ogrlicu i lisice za zapešća na oko 20 minuta. To ju je, kako je rekla, ostavilo zbunjenom i u stanju šoka, iako ih je skinuo kada ga je zamolila.

Na sudu je Davidson sve optužbe o napadu i seksualnoj ogrlici nazvao potpunom laži.

Druga žena ispričala je da se probudila u hotelskoj sobi na Tajlandu i zatekla Davidsona kako pokušava imati spolni odnos s njom bez njezina pristanka i bez kondoma. Prisjetila se da joj je rekao: "Hvala ti što si bila cool oko tog", nakon što ga je smireno odgovorila od silovanja.

Pokušaj silovanja dogodio se nakon što su prethodne noći imali spolni odnos pod utjecajem alkohola. Žena je rekla da je te noći ipak ostala s njim, što je opisala kao "žalosno, ali pošteno", a sljedeći dan zajedno su proveli vrijeme na plaži i u razgledavanju.

Policija ju je kasnije pronašla nakon što je na Davidsonovu mobitelu otkrivena snimka na kojoj je vidi kako je dodiruje dok hrče, "uspavana, nepomična i bez reakcije", te "barem napola gola" u hotelskoj sobi na Tajlandu. Za postojanje snimke nije znala sve dok je policija nije obavijestila 2023. godine.

U svom svjedočenju snažno je odbacila Davidsonovu tvrdnju da mu je dala dopuštenje da je dodiruje dok je spavala, rekavši poroti: "Zašto bih željela da me muškarac dodiruje dok sam bez svijesti?"

U policijskom ispitivanju Davidson je opisao burnu romansu s tom ženom na Tajlandu, tvrdeći da su imali sporazuman seks i razgovarali o "sklonostima i fantazijama, sasvim normalnim fantazijama".

Priznao je voajerizam zbog snimke, ali je negirao seksualni napad u istom slučaju. Rekao je da je video napravio iz sebičnih razloga, radi seksualnog zadovoljstva te da je imao dopuštenje da je dodiruje, ali ne i da je snima.

Emotivno se obratio poroti riječima: "Volio bih da to nikada nisam učinio."

Novo ročište zakazano je za 4. veljače, kada bi se trebalo raspravljati o datumu izricanja kazne.

"Tijekom posljednjeg desetljeća silovao je, prisiljavao i seksualno zlostavljao brojne mlade žene", rekao je Hearnden, dodajući da se pogrešno pretpostavlja kako muškarci s izgledom i slavom nemaju potrebu činiti seksualne zločine.

Davidsonu je već suđeno u srpnju 2024., kada je porota donijela presudu za silovanje, dva slučaja seksualnog napada i voajerizam vezano uz četvrtu žrtvu. Današnjom presudom proglašen je krivim i za silovanje pete žene, s kojom se upoznao 2012. putem aplikacije Plenty of Fish, te za pokušaj silovanja i seksualni napad nad šestom žrtvom na Tajlandu.

Davidson se trenutačno nalazi u zatvoru te zbog virusne infekcije nije bio prisutan na sudu prilikom izricanja presude.

