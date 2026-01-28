Daleko od svjetla reflektora: Ljubav modela i zgodnog glazbenika postala je stvarnost ljepša od filma!

Drew Taggart i Marianne Fonseca upoznali su se slučajno, a ljubav koju su godinama čuvali daleko od javnosti okrunili su brakom na plaži.

Poznati DJ i član popularnog dua ''The Chainsmokers'', Drew Taggart, i brazilski model te poduzetnica Marianne Fonseca, nedavno su privukli pažnju na pariškom Tjednu mode.

Pojavili su se zajedno na reviji , gdje su modno usklađeni i opušteni pred kamerama pokazali koliko uživaju jedno u drugome. Marianne je blistala u pripijenom kombinezonu zmijskog uzorka, dok se Drew odlučio za elegantno crno odijelo s prozirnom košuljom i upečatljivim zlatnim detaljem.

Andrew Taggart, Marianne Fonseca Foto: Profimedia

No ono što je mnogima još zanimljivije od njihovih kombinacija jest njihova ljubavna priča — i to ona stvarna, koja se razvijala daleko od reflektora.

Andrew Taggart, Marianne Fonseca Foto: Profimedia

Sve je počelo u ožujku 2023. godine na oskarovskoj zabavi u domu poznatog menadžera Guya Osearyja, piše People. Iako su oboje živjeli u Los Angelesu i kretali se u sličnim društvenim krugovima, formalno su se upoznali tek te večeri, kada je upravo Marianne prišla Drewu na baru. Bila je to večer koja im je promijenila život.

Nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju, viđeni su kako se drže za ruke nakon jedne zabave. Od tada je sve bilo jasno jer je njihova povezanost bila je vidljiva. Fotografije, zajednički trenuci i nježni pogledi počeli su se pojavljivati na njihovim Instagram profilima.

Godinu i pol kasnije, u prosincu 2024., Drew je odlučio napraviti korak više. Zaprosio je Marianne u poznatom talijanskom restoranu, dijamantnim prstenom od pet karata. Prosidba je bila privatna, baš kako je Marianne željela.

''Nitko nije bio prisutan u tom trenutku jer je Drew znao da želim da taj trenutak bude samo naš. Nakon toga su nam se pridružili prijatelji i obitelj, već sam imala prsten na ruci. Neki su znali, neki nisu – bilo je predivno vidjeti koliko su svi sretni zbog nas'', izjavila je kasnije za People.

''Zaista mu je bilo važno da sve bude romantično. Restoran je bio intiman i ugodno zamračen, s crvenim cvijećem na svakom koraku. Oboje obožavamo talijansku kuhinju, a neki od naših najljepših spojeva dogodili su se upravo u takvim restoranima. Kleknuo je i rekao mi da je najsretniji muškarac na svijetu sa mnom i da želi provesti ostatak života uz mene'', dodala je tada.

Vjenčanje je uslijedilo u prosincu 2025. godine, u intimnoj ceremoniji na plaži uz zalazak sunca. Okruženi najbližima, uz jednostavnu, ali čarobnu atmosferu, Drew i Marianne izrekli su svoje ''da''.

Prizore možete pogledati OVDJE.

Andrew Taggart, Marianne Fonseca Foto: Profimedia

