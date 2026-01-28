Pogledajte uz koju su pjesmu Thompsona slavili naši rukometaši, sam se pohvalio!

Hrvatski rukometaši slavili su ulazak u polufinale Eura uz Thompsonovu pjesmu, unatoč njezinoj zabrani od strane EHF-a.

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu protiv Mađarske rezultatom 27:25 i time osigurala plasman u polufinale Europskog prvenstva.

Nakon završetka utakmice slavlje se proširilo izvan terena, rukometaši su proslavili s obiteljima na tribinama, a prava euforija nastala je kad su stigli u svlačionicu.

Na društvenim mrežama oglasio se i Marko Perković Thompson, koji je podijelio snimku iz svlačionice na kojoj hrvatski igrači slave pobjedu uz njegov hit "Ako ne znaš šta je bilo".

Iako je pjesma izazvala atmosferu među igračima, ona je bila predmet zabrane tijekom turnira. Naime, Europska rukometna federacija (EHF) odlučila je ukloniti Thompsonovu pjesmu iz službene glazbene playliste nakon prve utakmice Hrvatske protiv Gruzije.

Osim Thompsona, i Mate Bulić se pohvalio snimkom iz svlačionice gdje rukometaši pjevaju njegov hit "Moja Hercegovina".

"Kad dobiješ makar i ovih 5 sekundi slavlja u svlačionici srce je ispunjeno ponosom. Dečki svi smo uz vas. Idemo do kraja!", napisao je u opisu.

Unatoč službenim zabranama, slavlje u svlačionici pokazalo je koliko su pjesme dio sportskog identiteta i emocije, barem za one koji ih pjevaju.

Naši rukometaši su nakon pobjede potrčali u zagrljaje najmilijih, a OVDJE pogledajte emotivne prizore.

