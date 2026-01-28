Svi su gore! Bolesna braća ponovno pred zagrebačkom publikom

Dugo nismo čuli ni vidjeli Bolesnu braću, hip-hop dvojac koji je nekad žario i palio našom glazbenom scenom. Kako se Baby Dooks i Bizzo pripremaju za dva koncerta koje će ovog tjedna održati u Zagrebu, ali i koje su njihove rime ušle u svakodnevni govor, podijelili su s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

Zadnji dan u siječnju i prvi u veljači - dva su dana kad će pred zagrebačku publiku nakon dužeg vremena

izaći Bolesna braća.

''Svirat ćemo dosta dugo što nije inače specifično za nas jer inače sviramo ono po 14 minuta, ali sad ćemo neke pjesme koje nismo izvodili u nekom drugom ruhu'', priča nam Baby Dooks.

Nekad najpopularniji hip hop dvojac, Baby Dooks i Bizzo, za ove se koncerte ozbiljno pripremaju.

''Pripreme su psihičke i fizičke, bit će jedna teška borba ali pobijedit ćemo'', govore na svoj način.

Oni su žarili i palili prije dvadesetak godina, a tko je danas njihova publika?



''Kod nas dolaze na koncerte neću reći od 7 do 7, ali od 17 do 57''.

Mnogi njihovi stihovi često se citiraju, a dio njih ušao je i u svakodnevni govor.

''Imali smo sreću da smo uboli neke rime koje su ostale u žargonu recimo, svi su gore, svi znamo kad se to koristi'', kažu.

A svi znamo i od kolikog su značaja za našu glazbenu scenu bila Bolesna braća.

''Kad ti to netko kaže iskreno onako, kad se opusti, to je baš lijep kompliment bolje nego da ti kaže kako si ti fora, kad ti kaže iskreno da si mu oblikovao jedan dio života''.

Bizzo i Baby Dooks i danas su bliski prijatelji, a obojica su i očevi.

''Ja imam kćer on ima sina i već su veliki, moja kćer ima 13, a Duksov Maks 18, 19'', priča Bizzo.

''Moja kćer ima afinitete prema glazbi, nisam ju nikad forsirao, ali ubola je tu žicu i taj je neki umjetnički tip'', dodaje.

S mnogo toga bavili su se u posljednjih dvadestak godina, a glas Baby Dooksa sigurno ste čuli u brojnim reklamama.

Manje je poznato da je Dooks neko vrijeme radio kao bolničar.

''Znam da su jako potplaćeni ti ljudi, to je krvav posao i težak, pozdravljam sve doktore i sestre jer to je krvav posao i ne znamo ljudi koliko smo sretni da se bavimo ovim poslom koji zapravo i dobru zaradu nosi'', govori Baby Dooks.

Kad ćemo i hoćemo li čuti nešto novo od ove braće?

''To je u biti fora naša da svake godine gvoorimo da radimo novi materijal i onda se diže hype oko nas'', šale se.

A dizao se hajp i zbog njihovih umjetničkih imena od kojih ni danas ne mogu pobjeći.

''Što luđe to bolje i nažalost to je ostala ta grba na Leđima zauvijek'', priča Dooks te dodaje.

''Danas me najviše zovu Dule beba, kad me beba nazovu ispovraćam se skoro ali dobro David, Dado, Banana''.

Bolesna braća ne vraćaju se da bi dokazali što su nekad bili, nego da pokažu zašto njihove rime i danas žive. 31. siječnja i 1. veljače u Zagrebu, svi će ponovno biti gore.

