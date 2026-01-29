Naš bivši vatreni simbol je nevjerojatne životne snage, iza njega je borba koju teško da je mogao zamisliti

Nekada jedan od najubojitijih hrvatskih napadača, a danas simbol nevjerojatne životne snage, Ivan Klasnić slavi 46. rođendan, iza kojeg stoje veliki sportski uspjesi, ali i teška, višegodišnja borba za zdravlje.

Ivan Klasnić, nekadašnji hrvatski reprezentativac i jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, danas slavi svoj 46. rođendan. Iza njega nije samo uspješna sportska karijera nego i jedna od najtežih borbi koju je ikada mogao zamisliti – borba za vlastiti život.

Rođen je 29. siječnja 1980. godine u Hamburgu, gdje je i započeo svoju nogometnu priču u lokalnim klubovima prije nego što je prerastao u zvijezdu europskog nogometa. Kao snažan i brz napadač, nosio je dresove klubova kao što su FC St. Pauli, Werder Bremen, FC Nantes, Bolton Wanderers i Mainz 05 – u ukupno više od 350 profesionalnih nastupa, postigao je više od stotinu golova.

Klasnić je rano pokazao talent, a najveće uspjehe ostvario je u Werder Bremenu, s kojim je osvojio Bundesligu i njemački kup 2004. godine. Bio je važan član i hrvatske reprezentacije – za Vatrene je odigrao 41 utakmicu i postigao 12 golova, sudjelujući na velikim natjecanjima poput Europskog prvenstva 2004., Svjetskog prvenstva 2006. i Eura 2008.

Međutim, Klasnićeva najveća životna utakmica nije se igrala na travnjaku. Krajem 2006. godine njegovo zdravlje počelo se ozbiljno pogoršavati zbog zatajenja bubrega, što je dovelo do prvog transplanta bubrega već u siječnju 2007.

Iako su mu liječnici tada dali priliku da se vrati nogometu – što je uspješno i ostvario u jedinstvenom povratku na teren – zdravstveni problemi pratili su ga cijelu karijeru i dugo nakon njezina završetka. Klasnić je čak tri puta bio na transplantaciji bubrega tijekom godina, a posljedice su bile teške i dugotrajne.

U prosincu 2023. godine dao je intervju za Dnevnik Nove TV, u kojoj je objasnio neke od tegoba kroz koje je prošao.

''Osjećam se odlično, zdrav sam i to je najbitnije. Kosa je otpala, imao sam neki virus, nema veze s bubregom, cijelo tijelo nema više kose, ali polako se vraća'', objasnio je Ivan tada.

Njegove zdravstvene borbe bile su toliko intenzivne da je pokrenuo i dugu pravnu bitku protiv liječnika Werder Bremena zbog neuočene i neadekvatno tretirane bolesti. Taj postupak okončan je nekoliko godina kasnije sudskom odlukom u njegovu korist, no Ivan je sam istaknuo da ništa ne može vratiti izgubljeno zdravlje.

Zbog svih tegoba kroz koje je prošao Ivan se dosta promijenio, a već je nekoliko puta istaknuo da se 17. 10. 2017. godine, na dan presađivanja bubrega, ponovno rodio.

Klasnić vješto skriva svoj privatni život, no poznato je da je prije četiri godine dobio kćer s partnericom za koju javnost ne zna ni kako se zove, a iz braka s Njemicom Patricijom ima još kćer Fabienne Coleen.

Uz tešku bolest zbog koje je tada kiksao u karijeri, doživio je i razvod od osobe koja mu je trebala biti najveća podrška. Ivan i Patricia rastali su se 2012. nakon osam godina braka.

Unatoč svemu što je prošao, Ivan Klasnić ostaje čovjek velikog duha. U razgovorima i intervjuima otvoreno je govorio o svojoj borbi za život, o godinama liječenja, ali i o zahvalnosti što je i dalje tu, što može slaviti svaki novi dan, uključujući ovaj rođendan.

